“Сент-Луис” – “Вегас” (4:6): “Вегас” забил три гола в третьем периоде и одержал вторую победу подряд после возобновления сезона.

Ши Теодор

“Вегас” забил три гола в третьем периоде и одержал вторую победу подряд после возобновления сезона. Дублями у “Голден Найтс” отметились нападающий Алекс Так и защитник Ши Теодор, а Марк-Андре Флери сделал 13 сэйвов. В составе “Блюз” две шайбы забросил защитник Колтон Парайко, а Джордан Биннингтон отразил 32 броска.

“Вегас” одержал вторую волевую победу (над “Сент-Луисом” 6:4) в рамках группового турнира и теперь сразится в матче с “Колорадо” за 1-й посев на Западе.📽️ https://t.co/XlN2LGE0Do pic.twitter.com/lVdxcDn450 — NHL.RU (@nhlru) August 7, 2020

“Сент-Луис” играл без нападающих Владимира Тарасенко, Роберта Томаса и Ивана Барбашева, а также защитника Карла Гуннарссона. “Просто предосторожность, – сказал Беруби о Тарасенко. – Он в порядке”.

В заключительном туре кругового турнира, который проводится для определения посева команд в плей-офф, “Сент-Луис” в воскресенье сыграет с “Далласом” и решит судьбу третьего номера посева, а “Колорадо” в субботу с “Вегасом” сразится за первый номер Западной конференции. Матчи проходят в Эдмонтоне, который является хаб-городом для команд Запада.

“Рыцари” имели большое преимущество по ходу всей встречи, перебросав соперника 38-17 и реализовав два большинства из пяти (против трех безуспешных попыток “Блюз”). В первом периоде соотношение опасных моментов составило 14-3 в пользу “Вегаса”, однако единственную шайбу забросил нападающий “Сент-Луиса” Давид Перрон.

Во втором периоде игра немного выровнялась и взорвалась результативным фейерверком. Соперники забили по три гола: сначала “Блюз” сделали счет 2:0, потом три раза подряд забил “Вегас”, на что “Блюз” ответили еще двумя шайбами.

В третьем периоде преимущество “Голден Найтс” достигло апогея и вылилось в три шайбы: на третьей минуте Зак Уайтклауд сравнял счет, на 13-й Марк Стоун забил победный гол, а через две минуты Теодор поставил точку.

Интересный факт: “Блюз” выиграли 70 процентов вбрасываний и превзошли соперника по заблокированным броскам 20-7.

“Откровенно говоря, соперник был лучше весь матч, – сказал главный тренер “Сент-Луиса” Крэйг Беруби. – “Голден Найтс” смотрелись голодными, мы – нет. Наша игра в атаке практически отсутствовала. Даже если мы входили в чужую зону, у нас сразу отбирали шайбу”.