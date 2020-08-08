«Чемпионское окно может закрыться». Грусть капитана «Питтсбурга» после вылета из плей-офф

«Питтсбург» в четырех матчах в серии до трех победпроигралквалификацию Кубка Стэнли «Монреалю», занявшему 24-е место в регулярном чемпионате. И это тянет на сенсацию. Впервые в истории команда, так низко завершившая регулярный сезон, побеждает в серии на вылет. После пораженияСидни Кросбизадался вопросом: что пошло не так? Удрученный капитан «пингвинов» даже предположил, что чемпионское окно этого состава, возможно, подходит к концу.

– Очень сложно это оценить, все разложить по полочкам. Очень сложно, – признается Кросби.

Канадец, которому в пятницу исполнилось 33 года, выиграл Кубок Стэнли вместе с Евгением Малкиным и защитником Крисом Летангом в 2009, 2016 и 2017 годах. Теперь он считает, что у них осталось мало шансов завоевать трофей в четвертый раз.

– Возраст. Но шанс есть. Могу говорить только за себя. Конечно, я бы хотел, чтобы травм было меньше, чтобы я мог провести сезон полностью, – отметил Кросби. В регулярном чемпионате 2019/20 он сыграл только в 41 матче, набрав 47 (16+31) очков. Форвардпропустил значительную часть сезона из-за операции на мышцах кора.

Пессимизм звездного нападающегопонятен. 3 мая 2018 года «пингвины» взяли верх над «Вашингтоном» в матче №4 второго раунда плей-офф. С тех пор команда проиграла девять кубковых матчей из десяти. В прошлом году «Питтсбург» потерпел четыре поражения подряд в первом раунде плей-офф от «Нью-Йорк Айлендерс».

Теперь «Питтсбург», занявший пятое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, получил шанс бороться за право первого выбора на драфте 2020 года. Для этого клубу нужно выиграть лотерею драфта, которая состоится в понедельник. Шансы «Пингвинз» на эту победу составляют 12,5%.

– Это еще одно доказательство того, как сложно побеждать в нашей лиге. Речь идет о трех сезонах, которые очень сильно отличаются друг от друга. Речь идет о трех разных командах. Не уверен, что можно все сводить к одному знаменателю, – считает главный тренер «Питтсбурга»Майк Салливан.

Между тем коуч продолжает верить в Кросби, 34-летнего Малкина и 33-летнего Летанга.

– Я уверен, что эти хоккеисты остаются элитными игроками. Я верю в костяк команды. Они по-прежнему звезды и могут играть на звездном уровне. Я в это верю. Понятно, что однажды их время пройдет. Но это относится к любой команде. А я продолжаю считать, что они еще долго будут радовать нас элитным хоккеем, – сказал Салливан.

В квалификации Кубка Стэнли Кросби набрал три (2+1) очка в четырех матчах, Малкин отдал голевой пас, Летанг остался без очков.

Источник: ФХБ