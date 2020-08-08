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Подробности второго этапа лотереи драфта

Николай ПисаревНет комментариев
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Лого драфта 2020

Национальная хоккейная лига в четверг опубликовала подробности второго этапа лотереи драфта НХЛ 2020, на которой станет известен обладатель первого номера драфта. Он будет проведен в студии NHL Network в Секокусе (штат Нью-Джерси) в понедельник, 10 августа в 18:00 ET (вторник, 1:00 мск).

Ведущей мероприятия будет сотрудница NHL Network Джейми Херш, которая возьмет интервью у главного фаворита драфта Алексиса Лафренье. Церемония будет транслироваться в прямом эфире на NBCSN и NHL Network в США, а также на Sportsnet и TVA Sports в Канаде.

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Восемь команд, которые проиграют в сериях до трех побед квалификации Кубка Стэнли, примут участие во втором этапе лотереи. У всех участников будет одинаковый шанс в 12,5% на победу. Каждый будет представлен в лотерейной машине одним шаром с эмблемой клуба.

Семь команд, которые не будут названы на втором этапе, в обратном порядке в зависимости от процента набранных очков в регулярном сезоне, на драфте получат позиции с девятой по 15-ю.

Второй этап лотереи понадобилось проводить после того, как команда с условным обозначением E выиграла первый этап, состоявшийся 26 июня. Команда E, занимавшая 12-ю позицию, имела шанс на победу в 2,5%.

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“Лос-Анджелес Кингз” будет выбирать под вторым номером, а “Оттава Сенаторз” (выбор получен после обмена с “Сан-Хосе Шаркс”) под третьим.

На данный момент первые 15 номеров драфта выглядят так:

1. Не определен*
2. “Лос-Анджелес Кингз”
3. “Оттава Сенаторз” (от “Сан-Хосе Шаркс”)
4. “Детройт Ред Уингз”
5. “Оттава Сенаторз”
6. “Анахайм Дакс”
7. “Нью-Джерси Девилз”
8.”Баффало Сэйбрз”
9. Не определен*
10. Не определен*
11. Не определен*
12. Не определен*
13. Не определен*
14. Не определен*
15. Не определен*
* будет определен во время второго этапа лотереи драфта

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Оставшиеся 16 выборов первого раунда (16-31) определятся по итогам плей-офф Кубка Стэнли 2020.

Источник: nhl.ru
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