“Тампа-Бэй” – “Филадельфия” (1:4): “Флайерз” – первые на Востоке

Обе-Кубель №62 принимает поздравления

Два гола Николаса Обе-Кубела и надежная игра Картера Харта, сделавшего 23 сэйва, принесли “Филадельфии” третью победу подряд и первый номер посева в плей-офф Кубка Стэнли в Восточной конференции. “Лайтнинг”, потерпевшие первое поражение в круговом турнире, стали вторыми.

👏 "Флайерз" выиграли все 3 матча на предварительном этапе и завоевали 1-й посев на Востоке (впервые с 2000 года), а вместе с ним получили "Монреаль" в качестве соперника в 1-м раунде плей-офф. 📽️ https://t.co/nDnWjOLAxk pic.twitter.com/oIGIFcfC6L — NHL.RU (@nhlru) August 9, 2020

В первом раунде плей-офф “Флайерз” встретятся с “Монреалем”, который взял верх над “Питтсбургом” и имеет восьмой номер посева. “Тампа” в первом раунде сыграет с победителем пары “Торонто” – “Коламбус”, которые решающий пятый поединок проведут в воскресенье (понедельник, 3:00 мск).

В заключительном матче кругового турнира Востока встретятся “Вашингтон” и “Бостон” (воскресенье, 19:00 мск), которые разыграют третий номер посева. Победитель в первом раунде встретится с “Айлендерс”, а проигравший – с “Каролиной”.

Обе-Кубель вывел “Флайерз” вперед своим первым в карьере голом в плей-офф на восьмой минуте первого периода, переправив шайбу в сетку ворот Андрея Василевского после броска Шейна Гостисбира. Через шесть минут с небольшим он забил снова, забив броском в касание после передачи Шона Кутюрье. Вообще первый период прошел с подавляющим преимуществом “Филадельфии”, которая перебросала соперника со счетом 20-6, а по голевым моментам превзошла 9-1.

🏒 Николас Обе-Кубель 1-й новичок Флайерз, кто забил больше гола за игру с 2012 года, когда в 1/4 финала Конференции это удалось Мэтту Риду.📽️ https://t.co/nDnWjOLAxk pic.twitter.com/zxWkUTtKIa — NHL.RU (@nhlru) August 9, 2020

Представление о том, что происходило дальше, четко говорит соотношение голевых моментов в последние 40 минут встречи: 3-2 в пользу “Тампы”.

“Для Виньо оборона стоит на первом плане, – сказал защитник “Флайерз” Шейн Гостисбир, в субботу впервые сыгравший в круговом турнире и сделавший две передачи. – Это видно. Хорошая оборона приводит к хорошей атаке. Против трех хороших команд мы пропустили всего по голу… Это говорит о том, как четко действовала команда в целом при оборонительных действиях. И мы делаем это с гордостью”.

Во втором периоде “Лайтнинг” сократили отставание, когда на шестой минуте в большинстве отличился Тайлер Джонсон. Но через девять минут “Флайерз” восстановили преимущество в две шайбы, когда броском в касание из правого круга вбрасывания отличился Джоэл Фараби.

В третьем периоде “Тампа” прибавила, перебросала соперника (броски в сторону ворот) со счетом 32-6, но пробить Харта так и не смогла. Точку в матче за 1:20 до финальной сирены поставил Тайлер Питлик.

Василевский закончил матч с 26 сэйвами. Но главным итогом встречи для “Лайтнинг” стала травма защитника Виктора Хедмана, споткнувшегося на открытом льду. Направляясь в раздевалку, он с досады сломал клюшку.

“Флайерз” играли без форварда Якуба Ворачека, а “Тампа” третий матч подряд провела без капитана Стивена Стэмкоса.

Российский фактор: нападающий “Тампы” Никита Кучеров провел на льду 19:23, нанес четыре броска в створ, но проиграл личный матч со счетом 0:3. Защитник Михаил Сергачев в отсутствие Хедмана сыграл 26 минут, также получил полезность минус-3, ни разу не бросил по воротам и трижды терял шайбу. Защитник “Флайерз” Иван Проворов сыграл 23:10 и был ответственен за два нарушения правил команды из трех.

Василевский провел 36-й матч плей-офф в карьере и сравнялся с Беном Бишопом среди вратарей “Лайтнинг”.

“Я считаю, что мы находимся в хорошей форме и готовы к первому раунду, – сказал Василевский. – Уверен, что поражение сегодня – это хорошо. Мы не хотим себя чувствовать так же комфортно, как в прошлом году. Без сомнений, в первом раунде мы будем играть с большой отдачей”.