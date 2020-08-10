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Лучшие команды конференций проиграли все матчи на групповом этапе плей-офф НХЛ

Николай ПисаревНет комментариев
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Неутешительными результатами для лучших команд прошедшего регулярного чемпионата НХЛ – «Бостон Брюинз» и «Сент-Луис Блюз» — завершился круговой квалификационный турнир. Об этом сообщает эксперт канадского телеканала TSN Фрэнк Серавалли в «Твиттере».

— Две лучшие команды регулярного сезона до перерыва — с лучшими показателями на Востоке и Западе – начнут плей-офф Кубка Стэнли под 4-м номером посева, уступив «Колорадо Эвеланш» (1:2), «Вегас Голден Найтс» (4:6) и «Даллас Старз» (1:2 Б), в плей-офф НХЛ Западной конференции встретится с «Ванкувер Кэнакс», имеющим 7-й номер посева. «Бостон Брюинз» проиграл встречи с «Филадельфии Флайерз» (1:4), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3) и «Вашингтон Кэпиталз» (1:2) — сообщает журналист. «Сент-Луис Блюз»

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Плей-офф НХЛ Восточной конференции для «Бостона» начнётся в серии с «Каролиной Харрикейнз» (6), обыгравшей в серии плей-ин «Нью-Йорк Рейнджерс» (3-0). В регулярном чемпионате НХЛ «Сент-Луис» набрал 94 очка в 71 матче и закончил сезон лидером Западной конференции, а «Бостон Брюинз», набрав 100 очков в 70 играх, стал лучшей командой на Востоке.

Источник: uhl.ua
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