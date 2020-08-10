“Сент-Луис” – “Даллас” (1:2 Б): “Даллас” в серии буллитов переиграл “Сент-Луис” и получил третий номер посева

Джо Павелски

“Даллас” в серии буллитов переиграл “Сент-Луис” и получил третий номер посева в Западной конференции. В первом раунде плей-офф “Старз” сыграют с “Калгари”. “Блюз” потерпели третье подряд поражение и получили четвертый номер посева. В первом раунде плей-офф они встретятся с “Ванкувером”. В других парах на Западе сыграют “Вегас” – “Чикаго” и “Колорадо” – “Аризона”.

Встреча западных тяжеловесов не получилась зрелищной. В первом периоде “Блюз” открыли счет благодаря шайбе Роберта Томаса после отличного паса Сэмми Блэя. Незадолго до перерыва показалось, что “Сент-Луис” увеличил преимущество, но шайба Винса Данна была отменена из-за офсайда после протеста Рика Боунесса.

Второй период сложился в пользу “Далласа”, который перебросал соперника 12-5, и к тому моменту не использовал шесть шансов в большинстве (всего в матче – семь). “Блюз” четыре раза играли с численным перевесом и также ни разу не забили.

Послематчевый буллит Дениса Гурьянова принес "Далласу" 3-е место в круговом турнире за посев на Западе и вывел клуб в 1-м раунде плей-офф на "Калгари" (6). 1-й матч серии состоится 12 августа в 0-30 ночи по московскому времени. pic.twitter.com/ATKZ4YmxZw — NHL.RU (@nhlru) August 10, 2020

Третий период вновь остался за “Старз”, которые в концовке все же смогли додавить соперника (до этого Кори Перри попал в перекладину). Джо Павелски сравнял счет за 32 секунды до сирены и перевел игру в овертайм. За пять минут команды голов не забили, а в серии буллитов единственную попытку реализовал Денис Гурьянов. Вратарь “Далласа” Антон Худобин отразил все три попытки. Он принял участие во второй игре подряд, поскольку Бен Бишоп “не был готов” играть.

“Я едва не перепрыгнул через борт обратно на площадку от радости, – признался после финальной сирены вратарь “Старз” Антон Худобин, который в тот момент уже сидел на скамейке запасных, освободив место для шестого полевого игрока. – Это было прекрасное чувство! И поверьте, мы в нем нуждались”.

С учетом регулярного сезона “Старз” прервали серию из девяти поражений, одержав первую победу с 25 февраля.

В состав “Сент-Луиса” после одного пропущенного матча вернулся Владимир Тарасенко, записавший на свой счет одну передачу. Он имел несколько хороших моментов, в том числе в овертайме, а также не реализовал свою попытку в серии буллитов.