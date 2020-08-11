«Коламбус» обыграл «Торонто», «Вашингтон» победил «Бостон», «Сент-Луис» уступил по буллитам «Далласу»

В Национальной хоккейной лиге продолжились матчи квалификации плей-офф и кругового турнира

Торонто Мэйпл Лифс –Коламбус Блю Джекетс – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

«Коламбус» одержал победу со счётом 3:0, благодаря чему выиграл серию со счётом 3-2 и стал участником первого раунда Кубка Стэнли. Счёт уже на седьмой минуте открыл Зак Веренски. За девять минут до финальной сирены Лиам Фуди с передач Густава Нюквиста и Сета Джонса удвоил преимущество «Блю Джекетс».

Третья шайба — на счету Ника Фолиньо, поразившего пустые ворота в самом конце игры. Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на льду 20 минут 13 секунд и результативными действиями не отметился. Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев отыграл 10 минут 28 секунд, также без результативных действий. В первом раунде плей-офф «Коламбус» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг».



Вашингтон Кэпиталз – Бостон Брюинз – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Победу со счётом 2:1 одержала команда Тодда Рирдена, для которой успех стал первым на квалификационном этапе. «Бостон» проиграл все три матча.

Счёт во встрече был открыт в концовке первого периода, за 16 секунд до перерыва шайбу забросил нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши, реализовавший численное преимущество. Во втором периоде голов забито не было. На 43-й минуте «столичные» упрочили преимущество, точный бросок удался форварду Тому Уилсону. Ассистентом выступил россиянин Илья Ковальчук.

В середине третьего периода нападающий Джейк Дебраск сократил отставание «Бостона», установив окончательный счёт.



Сент-Луис Блюз – Даллас Старз – 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1)

Встреча завершилась победой номинальных гостей в серии буллитов.

Счёт в матче был открыт уже на 4-й минуте 1-го периода усилиями канадского форварда «Сент-Луиса» Роберта Томаса. Сравняли счёт игроки «Далласа» лишь под занавес встречи при 6 полевых игроках на площадке, отличился Джо Павелски. В серии штрафных бросков сильнее оказались игроки «Далласа», точный бросок 23-летнего российского нападающего Дениса Гурьянова принёс «Старз» победу в этой встрече.

Таким образом, уступив во всех трёх встречах кругового квалификационного турнира, «Сент-Луис Блюз» под 4-м номером посева встретится с «Ванкувер Кэнакс», имеющим 7-й номер посева, а «Даллас Старз» (3-й) сыграет с «Калгари Флэймз» (8-й). Противостояния пройдут в классическом формате – серии до 4 побед.