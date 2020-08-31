“Даллас” – “Колорадо” (5:4):”Старз” уверенно закончили встречу и на расстояние одного шага подошли к выходу в финал конференции, где они не играли с 2008 года.

Джейми Бенн

Голы пяти разных хоккеистов, в том числе Дениса Гурьянова, и 33 сэйва Антона Худобина принесли “Далласу” победу над “Колорадо” в матче №4 и позволили повести в серии со счетом 3-1. В составе “Эвеланш” дублем отметился Валерий Ничушкин.

Оформить выход в финал конференции “Старз” могут уже во вторник , когда состоится пятый матч. Команды играют в Эдмонтоне, хаб-городе для команд Западной конференции. “Даллас” 11 раз в своей истории вел в серии со счетом 3-1 и довел до победы 10 из них. “Колорадо” проигрывал 1-3 четыре раза и все четыре раза проиграл.

Первый период будет сниться игрокам и болельщикам “Колорадо” в ночных кошмарах. “Эвеланш” практически полным составом забыли явиться на игру, то и дело теряли шайбу, не приближались к воротам и плохо защищали свои. Что тут говорить, если первый бросок в створ они нанесли за 1:35 до перерыва?! Да, за эти 95 секунд Антону Худобину пришлось вступать в игру шесть раз, но до этого “Старз” нанесли 10 бросков по воротам, три из которых стали голевыми.

На седьмой минуте Джон Клингберг добил шайбу в ворота Павла Францоуза после броска Радека Факсы. А затем “Даллас” использовал два подряд большинства. Сначала Факса сыграл еще на одном добивании (у голкипера “Колорадо” были явные проблемы с фиксированием шайбы), а через две минуты Джейми Бенн подставил клюшку под бросок Александра Радулова. На три гола у “Старз” ушло 4:27.

Шайбе Факсы ассистировал Миро Хейсканен, который набрал 16-е очко в плей-офф и установил новый клубный рекорд “Старз”. Раньше такой результативностью в одном розыгрыше плей-офф не отличался даже Сергей Зубов.

Однако в этом августе мы уже узнали, что преимущество в три гола не означает абсолютно ничего. Такие отставания отыгрывали “Коламбус”, “Торонто”, да и сам “Даллас”. И ожидаемо “Эвеланш” бросили все силы на камбэк.

Во втором периоде это уже была совсем другая команда, хотя с дисциплиной у нее по-прежнему наблюдались проблемы (три удаления за период). Во многом этому помогло использование Нэйтана Маккиннона в двух звеньях. С первых минут Худобин был вынужден активно тащить “Даллас”. Долгое время это удавалось, но только до 14-й минуты, когда Ничушкин оказался первым на добивании и забил свой первый гол в этом плей-офф, также набрав первое очко.

“Колорадо” перебросал соперника во вторые 20 минут со счетом 22-9 и добился того, чтобы уйти на перерыв с минимальным отставанием. Это случилось благодаря тому, что на последней минуте “Старз” в одном розыгрыше дважды нарушили правила. “Эвеланш” понадобилось 11 секунд на реализацию большинства “пять на три” – Кейл Макар забил свой третий гол в плей-офф за 26 секунд до перерыва.

“Такое ощущение, что когда ты забиваешь, соперника это мотивирует, – сказал Бенн. – Нам удалось забить три быстрых гола в начале. Но у них хорошая команда, которая не сдается. Я не уверен, почему в серии преимущество постоянно переходит от одной команды к другой, но так получается. И когда кураж ловим мы, надо его максимально использовать. И, наоборот, стараться сводить к минимуму их опасные отрезки”.

“Колорадо” накатывал и первые полторы минуты третьего провел в большинстве. Не забил, но инициативу перехватил и шел вперед. В первые пять с половиной минут “Эвеланш” перебросали соперника 7-0, однако затем в чужой зоне правила нарушил Тайсон Джост. Для “Лавины” это стало началом конца.

“Первый период выдался сложным, но даже в его конце мы летали по площадке, – сказал Маккиннон. – Во втором периоде мы их полностью переиграли. Мы отлично себя чувствовали и имели большое преимущество в первые семь-восемь минут третьего периода. Не знаю, какое было соотношение опасных моментов, но есть ощущение, что нам многое удалось перед воротами. А потом они забили четвертый гол, что выпустило из нас воздух”.

За две секунды до истечения срока удаления Роопе Хинтц сделал счет 4:2, а всего через 32 секунды Гурьянов наказал Макара за ошибку за своими воротами. После этого Францоуза, пропустившего пять шайб с 26 бросков, заменил Майкл Хатчинсон. Для Гурьянова гол стал восьмым в плей-офф. По этому показателю он занимает второе место в плей-офф с Бо Хорватом из “Ванкувера”.

“Колорадо” удалось отыграть одну шайбу на 12-й минуте. И снова усилиями Ничушкина, который пробил Худобина дальним броском при помощи рикошета от клюшки Бенна. Но единственное, что удалось “Эвеланш” в дальнейшем, это за четыре секунды до финальной сирены сделать счет 4:5. Это Владислав Наместников забил свой второй гол в плей-офф. Но было уже слишком поздно.

“Старз” уверенно закончили встречу и на расстояние одного шага подошли к выходу в финал конференции, где они не играли с 2008 года.