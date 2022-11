Эрик Комри Эрик Комри пропустит несколько недель из-за травмы нижней части тела. Вратарь «Баффало Сэйбрз» получил травму в среду в матче с «Оттавой Сенаторз» МРТ выявила проблему, из-за которой Комри долго не будет работать. В четверг «Сэйбрз» отозвали Укко-Пекку Луукконена из Рочестера из Американской хоккейной лиги.

Eric Comrie appeared shaken up after this play but is staying in. pic.twitter.com/vbscz5jyuV

— The Charging Buffalo (@TheChargingBUF) November 17, 2022