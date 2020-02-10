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Снукер

Робертсон обыграл Дотта в финале World Grand Prix

Евгений НикитюкНет комментариев
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Австралиец выиграл 18-й рейтинговый турнир в карьере.

Австралийский снукерист Нил Робертсон обыграл шотландца Грэма Дотта в финале рейтингового турнира World Grand Prix – 10:8.

Робертсон сделал пять сенчури и при счете 9:5 был в одном фрейме от победы, после чего Дотт отыграл три подряд, но лишь отсрочил чемпионство австралийца.

Робертсон сыграл в третьем финале за три недели, из которых выиграл два – теперь в активе спортсмена 18 побед на рейтинговых турнирах. Он обогнал трехкратного чемпиона Марка Селби и стал шестым в рейтинге самых титулованных игроков в истории.

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Теперь у Робертсона 699 сенчури в карьере.
Лидеры рейтинга – О’Салливан и Хендри, у них по 36 титулов.

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Источник: www.eurosport.ru
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