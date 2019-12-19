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Теннис

Надаль, Федерер и Маррей стали обладателями наград от ATP

Евгений НикитюкНет комментариев
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Объявлены имена победителей ежегодной премии ATP Awards.

Так, приз «Возвращение года» (голосовали игроки) получил британец Энди Маррей, в номинации «Прогресс года» победил итальянец Маттео Берреттини, а чемпион Итогового турнира Next Gen Янник Синнер из Италии – в категории «Новичок года».

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Испанцу Рафаэлю Надалю второй год подряд достался приз имени Стефана Эдберга (Stefan Edberg Sportsmanship Award ) за профессионализм, честную игру и популяризацию тенниса.

По результатам голосования на сайте АТР швейцарцу Роджеру Федереру удалось в 17-й раз подряд завоевать награду «Фаворит болельщиков» в одиночном разряде, а в категории пар американцы Боб и Майк Брайаны стали победителями в этой номинации в 14-й раз.

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В голосовании своих коллег премию «Тренер года» получил Жиль Сервара, который сотрудничает с Даниилом Медведевым. Также тренеры Тура выбрали Тони Роуча, 74-летнего австралийца, обладателем приза имени Тима Галликсона (Tim Gullikson Career Coach Award).

Южноафриканец Кевин Андерсон получит Гуманитарную премию имени Артура Эша от АТР, а австралийский журналист Кортни Уолш – приз имени Рона Букмана за выдающийся вклад в сфере медиа.

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Теннисисты выбрали и тройку лучших турниров сезона: в категории АТР Мастерс – Индиан-Уэллс (в 6 раз), в категории АТР 500 – турнир в Акапулько (в 3 раз), в категории АТР 250 – турнир в Дохе (в 3 раз за последние 5 лет).

Источник:
atptour.com

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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