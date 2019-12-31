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Теннис

Свадьба Рафаэля Надаля – самый популярный пост года от ATP

Евгений НикитюкНет комментариев
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Топ-9 публикаций от ATP, которые получили наибольшее количество «лайков» в Instagram в 2019 году.

Свадебная фотография первой ракетки мира Рафаэля Надаля и его давней возлюбленной Мэри Перельо собрала наибольшее количество «сердечек» от пользователей сети.

В число топ-девятки популярных постов попали также фото и видео с Кубка Лейвера, «состаренное» фото Роджера Федерера и эмоциональная пресс-конференция Энди Маррея в Мельбурне. Всего же за год пресс-служба ATP опубликовала почти 2,5 тысячи фото или видео, за которые получила 69 миллионов «лайков» в Instagram.

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На странице сервиса Tennis TV, который транслирует матчи мужского Тура, самым популярным стало видео коучинга от Надаля и Федерера на Кубке Лейвера.
Свадьба Рафаэля Надаля – самый популярный пост года от ATP
Свадьба Рафаэля Надаля – самый популярный пост года от ATP

Фото: Instagram.

Источник: btu.org.ua
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