Свадьба Рафаэля Надаля – самый популярный пост года от ATP

Топ-9 публикаций от ATP, которые получили наибольшее количество «лайков» в Instagram в 2019 году.



Свадебная фотография первой ракетки мира Рафаэля Надаля и его давней возлюбленной Мэри Перельо собрала наибольшее количество «сердечек» от пользователей сети.

В число топ-девятки популярных постов попали также фото и видео с Кубка Лейвера, «состаренное» фото Роджера Федерера и эмоциональная пресс-конференция Энди Маррея в Мельбурне. Всего же за год пресс-служба ATP опубликовала почти 2,5 тысячи фото или видео, за которые получила 69 миллионов «лайков» в Instagram.

На странице сервиса Tennis TV, который транслирует матчи мужского Тура, самым популярным стало видео коучинга от Надаля и Федерера на Кубке Лейвера.







Фото: Instagram.