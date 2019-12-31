Свитолина и Ястремская заявились на турнир в Хуахине, который пройдёт сразу после Кубка Федерации

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Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Катерина Бондаренко попали в заявку турнира WTA International в Таиланде, который пройдёт 10-16 февраля. Отметим, что на неделе, предшествующей данному турниру, сборная Украины будет играть в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Федерации в Таллине.

Ранее Свитолина заявила о планах представить нашу команду в столице Эстонии. Согласно правилам, Украина должна подать заявку в ITF до 6 января 2020 года и, как сообщил Исполнительный директор Федерации тенниса Украины Евгений Зукин, Элина Свитолина пока не подтвердила своё участие в Кубке Федерации.

Также напомним, что Ястремская является действующей чемпионкой Thailand Open, где выиграла свой второй титул WTA в карьере. Украинка была признана “Теннисисткой года” в Украине по версии национальной федерации. Бондаренко сыграет в Хуахине, воспользовавшись “защищённым рейтингом”.