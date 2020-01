ATP Cup. Испания – Уругвай 2:0. Группа В (обновляется)

Шэньчжэнь. Бондаренко пробилась во второй круг соревнований

Брисбен. Костюк с боями проходит в финал квалификации

Элина Свитолина: "Буду ли я разбивать ракетки как Багдатис? Нет, свои ракетки я люблю"

Брисбен. Костюк обыгрывает седьмую сеяную на старте квалификации

На турнире в Перте проходит вечерняя сессия в квартете В.



ATP Cup

Брисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000

ПЕРТ. Второй раунд

ГРУППА В: Испания – Уругвай 2:0

Р. Баутиста-Агут – Ф. Ронкаделли 6-1, 6-2

Р. Надаль – П. Куэвас 6-2, 6-1

Карреньо Буста / Надаль – Бехар / Куэвас

Beatdown.@RafaelNadal cruises by Cuevas 6-2 6-1 and Spain remain unbeaten at #ATPCup 2020 pic.twitter.com/4aQdEcTokU

— Tennis TV (@TennisTV) January 6, 2020