Цуренко впервые за 8 лет вылетит из ТОП-100 рейтинга WTA

На рейтинге сказался прошлый сезон

#Цуренко, #теннис

Источник – sport.ua.

Украинская теннисистка Леся Цуренко в обновленном рейтинге WTA ориентировочно опустится на 119 место.

Об этом сообщает Sport.ua.

Сегодня, 6 января, появится первый обновленный рейтинг WTA 2020 года. Леся Цуренко впервые за восемь лет окажется вне ТОП-100.

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Прошлый год теннисистка завершила на 73-м месте.

Напомним, Цуренко уступила Мертенс на турнире в Шэньчжэне.