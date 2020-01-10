Дженнифер Брэйди: “Знала, чего ожидать от Барти и надеялась, что снова не проиграю”

“Я очень счастлива. Эшли – потрясающая теннисистка и человек. Я в восторге и сейчас всё кажется таким нереальным. Сегодня я очень хорошо сыграла.
В наших предыдущих матчах она доминировала на корте. Сегодня же я знала, чего от неё стоит ожидать и просто надеялась, что не проиграю третий раз подряд. Эшли сильная теннисистка и очень хорошо читает игру.
Надеюсь, в дальнейшем я буду играть только в основной сетке турниров, минуя квалификацию. Но всегда приятно получить матчевую практику перед основной сеткой. Пока я всем довольна и надеюсь, что продолжу в том же духе”.