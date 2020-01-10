Дженнифер Брэйди: “Знала, чего ожидать от Барти и надеялась, что снова не проиграю”

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Брэйди, занимающая в рейтинге WTA 53-ю позицию, в двух сетах обыграла Эшли Барти.

“Я очень счастлива. Эшли – потрясающая теннисистка и человек. Я в восторге и сейчас всё кажется таким нереальным. Сегодня я очень хорошо сыграла.

В наших предыдущих матчах она доминировала на корте. Сегодня же я знала, чего от неё стоит ожидать и просто надеялась, что не проиграю третий раз подряд. Эшли сильная теннисистка и очень хорошо читает игру.

Надеюсь, в дальнейшем я буду играть только в основной сетке турниров, минуя квалификацию. Но всегда приятно получить матчевую практику перед основной сеткой. Пока я всем довольна и надеюсь, что продолжу в том же духе”.

В четвертьфинале Брэйди встретится с пятой сеяной чешкой Петрой Квитовой.

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Источник:

www.wtatennis.com