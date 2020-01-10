Новое на сайте

еще
Пятница, 10 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисДженнифер Брэйди: “Знала, чего ожидать от Барти и надеялась, что снова не проиграю”
Теннис

Дженнифер Брэйди: “Знала, чего ожидать от Барти и надеялась, что снова не проиграю”

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

08.01.20 17:30

Новый тренер Ястремской: "У Даяны есть огромное желание работать"

07.01.20 14:37

ФТУ объявила заявку сборной Украины на матчи Кубка Федерации в феврале

07.01.20 10:12

Брисбен. Людмила Киченок сыграет в парном четвертьфинале

07.01.20 08:06

Шэньчжэнь. Бондаренко побеждает восьмую сеяную на пути в четвертьфинал

Американка прокомментировала победу над первой ракеткой мира в Брисбене

Брэйди, занимающая в рейтинге WTA 53-ю позицию, в двух сетах обыграла Эшли Барти.

Читайте также:  Кубок Федерации. Сухая победа Японии, Великобритания одолела Казахстан

“Я очень счастлива. Эшли – потрясающая теннисистка и человек. Я в восторге и сейчас всё кажется таким нереальным. Сегодня я очень хорошо сыграла.

В наших предыдущих матчах она доминировала на корте. Сегодня же я знала, чего от неё стоит ожидать и просто надеялась, что не проиграю третий раз подряд. Эшли сильная теннисистка и очень хорошо читает игру.

Надеюсь, в дальнейшем я буду играть только в основной сетке турниров, минуя квалификацию. Но всегда приятно получить матчевую практику перед основной сеткой. Пока я всем довольна и надеюсь, что продолжу в том же духе”.

Читайте также:  Снигур выиграла свой четвертый турнир ITF

В четвертьфинале Брэйди встретится с пятой сеяной чешкой Петрой Квитовой.

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Источник:
www.wtatennis.com

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

четырнадцать − один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Кубок Федерации. Известны составы сборных, которые сыграют с Украиной в Таллине

Киченок сыграет в парном полуфинале на турнире в Брисбене

WTA внесла изменения в правила накануне начала нового сезона

Ястремская сыграет на турнире в Дубае

Элина Свитолина на тренировке с Маркосом Багдатисом (ВИДЕО)

Закрыть