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Теннис

Ястремская победила Векич в четвертьфинале турнира в Австралии

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Матч продолжался 1 час 9 минут

#Векич, #Ястремская

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№24 WTA) победила хорватку Донну Векич (№20 WTA) в третьем круге турнира Adelaide International в Австралии.

Матч продолжался 1 час 9 минут.

В четвертом круге Ястремская встретится с победительницей пары Арина Сабаленко (№12 WTA) – Симона Халеп (№4 WTA).

Adelaide International – Premier
Аделаида (Австралия)
Хард, призовой фонд $848,000
Третий круг, 16 января

Даяна Ястремская (Украина) – Донна Векич (Хорватия) 6:4, 6:3

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Ранее, Ястремская на отказе обыграла Кербер на турнире в Австралии.

Напомним, Калинина проиграла Никулеску в квалификации Australian Open.

Источник: champion.com.ua
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