Australian Open. Катерина Козлова против Присциллы Хон в первом круге: превью матча

Третья ракетка Украины Катерина Козлова начинает свои выступления на Открытом чемпионате Австралии и в первом круге сыграет с австралийкой Присциллой Хон. Поединок пройдет на корте №7 третьим запуском дневной сессии, которая начнется в 07:00 по киевскому времени

Катерина Козлова (Украина) – 83-я ракетка мира



Дата рождения: 20/02/1994 (25 лет)

Место рождения: Николаев, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: – (2017 – 125/Dalian)

Побед/Поражений за карьеру: 312/209

Призовые за карьеру: $1,562,985

Высший рейтинг WTA: 62 (19/02/2018)

Катерина Козлова на портале БТУ

Присцилла Хон (Австралия) – 139-я ракетка мира



Дата рождения: 10/05/1998 (21 год)

Место рождения: Брисбен, Австралия

Рост: –

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Побед/Поражений за карьеру: 163/126

Призовые за карьеру: $587,932

Высший рейтинг WTA: 118 (14/10/2019)

Присцилла Хон на портале БТУ

H2H: 0-0

История на турнире: Катерина Козлова – 0/4. Козлова в пятый раз стартует в Мельбурне и четвертый год подряд в основной сетке. Пока Катерине не удалось выиграть хотя бы один матч на австралийском мэйджоре | Присцилла Хон – 2/6. Хон в седьмой раз играет на Australian Open и во второй раз в основной сетке. Пока ни одной победы в основе у австралийки нет;

Выступления на харде: Катерина Козлова – 138/98 (3/2 в этом году) | Присцилла Хон – 104/83 (0/2 в этом году);

Выступления в сезоне 2020: Катерина Козлова – 3/2. Козлова проиграла в первом круге турнира в Окленде и дошла до второго раунда в Хобарте, стартовав в квалификации | Присцилла Хон – 0/2. Австралийка проиграла свои матчи в первых кругах турниров в Брисбене и Аделаиде;

Последние пять матчей: Катерина Козлова П, В, В, В, П | Присцилла Хон В, П, П, П, П

Национальный фактор: Катерина Козлова – 3/3. В Хобарте Козлова обыграла Джессику Фаулер и сравняла свой баланс в противостояниях с австралийскими теннисистками | Присцилла Хон – 5/3. Хон выиграла четыре из пяти последних матчей против украинок, проиграв лишь Элине Свитолиной в Гонконге (2018). В прошлом году она победила Катарину Завацкую в первом круге квалификации Уимблдона;

Котировки букмекеров: Букмекеры считают фавориткой матча Катерину Козлову и предлагают на ее победу коэффициент 1,38. Успех Присциллы Хон оценивается коэффициентом 3,04;

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