Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 21 января. Результаты дня

Портал “EURO.com.ua” предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистов





Нусслох, Германия ($25,000; Carpet – Indoor)

Основная сетка. 1 круг

Виталий Сачко (Украина) – Игор Сейслинг (Нидерланды, 4) 7:6(6), 6:2

Пары. Основная сетка. 1 круг

Виталий Сачко/Петр Ноуза (Украина/Чехия, 4) – Марвин Мёллер/Милан Вельте (Германия, WC) 6:1, 6:0

Казань, Россия ($25,000; Hard – Indoor)

Квалификация. 2 круг

Анастасия Поплавская (Украина) – Алиса Куммель (Россия) 6:7(4), 6:3, 9-11

Пары. Основная сетка. 1 круг

Валерия Страхова/Софья Лансере (Украина/Россия) – Вивиан Хайзен/Светлана Пироженко (Германия/Беларусь) 4:6, 4:6



Анталья, Турция ($15,000; Clay – Outdoor)

Основная сетка. 1 круг

Виктория Петренко (Украина) – Жибек Куламбаева (Казахстан) 3:6, 3:6

Каир, Египет ($15,000; Clay – Outdoor)

Квалификация. 3 круг

Эрик Ваншельбойм (Украина, 1/WC) – Моритц Трокер (Италия) 3:6, 1:6

Пары. Основная сетка. 1 круг

Юрий Джавакян/Андрей Чепелев (Украина/Россия) – Даниэль Капеччи/Фабрицио Орнаго (Италия) 3:6, 4:6

Олег Хотков/Дмитрий Воронин (Украина) – Эрик Ваншельбойм/Александр Шевченко (Украина/Россия, 3) 4:6, 4:6

Казань, Россия ($15,000; Hard – Indoor)

Пары. Основная сетка. 1 круг

Алексей Крутых/Кристиан Лозан (Украина/Россия) – Михаил Фуфыгин/Роман Нашатыркин (Россия) 7:6(5), 7:5

Монастир, Тунис ($15,000; Hard – Outdoor)

Пары. Основная сетка. 1 круг

Марат Девятьяров/Люк Джонсон (Украина/Великобритания, 3) – Джакопо Берреттини/Энрико Далла Валле (Италия) 6:4, 2:6, 8-10

Лиепая, Латвия ($15,000; Hard – Indoor)

Квалификация. 2 круг

Ольга Терлецкая (Украина) – Ноэль Сайденова (Россия, 2) 1:6, 1:6

Анна Пархоменко (Украина, 12) – Майя Горбунова (Россия) 6:3, 6:4



Траралгон, Австралия (Grade 1; Hard – Outdoor)

Пары. Основная сетка. 2 круг

Вячеслав Белинский/Никита Каширин (Украина/Россия) – Джером Ким/Доминик Стефан Стрикер (Швейцария, 7) 3:6, 7:5, 6-10

Любовь Костенко/Камилла Бартоне (Украина/Латвия, 6) – На Дон/Хон И Коди Вон (Китай/Гонконг) 6:3, 3:6, 10-8

Святопетровское, Украина (Grade 1; Hard – Indoor)

Основная сетка. 1 круг

КОРТ №1

Мария Глагола (Украина, Q) – Мишель Тихонко (США, LL) 7:6(5), 6:0

Дарья Есипчук (Украина, Q) – Карина Качур (Украина, WC) 2:6, 6:2, 7:6(3)

Владимир Якубенко (Украина, WC) – Михаил Моссур (Украина, Q) 3:6, 3:6

КОРТ №2

Илья Сарафин (Украина, Q) – Альберто Орсо (Италия) 3:6, 5:7

КОРТ №4

Юлия Жительная (Украина, LL) – Мелис Айда Уяр (Турция) 1:6, 2:6

Пары. Основная сетка. 1 круг

КОРТ №1

Виталий Беланов/Владимир Захаров (Украина) – Леонардо Малгароли/Альберто Орсо (Италия) 3:6, 4:6

КОРТ №2

Илья Максимчук/Михаил Моссур (Украина) – Иван Пенев/Денислав Проданов (Болгария) отказ

КОРТ №4

Валерия Черфус/Юлия Жительная (Украина) – Наталия Сабанин/Пола Выгоновска (Венгрия/Польша) 0:6, 2:6

Елена Грекул/Катерина Рублевская (Украина) – Эвелина Ласкевич/Тара Вурт (Беларусь/Хорватия) 2:6, 1:6

КОРТ №5

Ева Прокопенко/Екатерина Тихонко (Украина/Беларусь) – Юлия Авдеева/Маэль Леклерк (Россия/Франция) 2:6, 4:6

Прага, Чехия (Grade 4; Hard – Indoor)

Квалификация. 3 круг

Виолета Николаева (Украина) – Александра Сильна (Чехия, 4) 2:6, 0:6

Найроби, Кения (Grade 4; Clay – Outdoor)

Основная сетка. 2 круг

Тарас Пахаренко (Украина, 15) – Нируп Валлабханени (США) 1:6, 1:6

Пары. Основная сетка. 2 круг

Тарас Пахаренко/Сай Бхаираав Манджу (Украина/Индия) – Элиас Анвар/Аариан Завери (Индия, 6) 6:4, 6:7(14), 5-10

Пущиково, Польша (Grade 5; Carpet – Indoor)

Основная сетка. 1 круг

Иван Кременчуцкий (Украина) – Ян Вайдемайер (Польша, 2) 6:2, 6:4

Пары. Основная сетка. 1 круг

Ольга Молчанова/Мартина Смоленова (Украина/Словакия, 1) – Эмили Дурска/Зузанна Франковска (Польша) 4:6, 6:4, 8-10

Руслана Коваленко/Анастасия Скорупская (Украина) – Вероника Эйсмонт/Алисия Формелла (Польша) 2:6, 2:6

Широки-Бриег, Босния и Герцеговина (Grade 5; Carpet – Indoor)

Основная сетка. 1 круг

Дарья Волкова (Украина)[/b] – Дарья Чаринцева (Россия) 6:3, 4:6, 6:1

[b]Пары. Основная сетка. 1 круг

Мирослав Бондарь/Дмитрий Ерохин (Украина) – Бранко Джурич/Матия Самарджич (Сербия/Черногория) 6:7(5), 6:3, 8-10

София Вдовиченко/Ана Ланишек (Украина/Словения) – Эна Балтич/Найда Гукич (Босния и Герцеговина) 6:2, 6:3

Дарья Волкова/Анастасия Середа (Украина/Россия) – Меделин Жоффе/Аделиса Кариман (Франция/Швеция) 7:6(5), 5:7, 10-7

Гиза, Египет (Grade 5; Clay – Outdoor)

Пары. Основная сетка. 1 круг

Елизавета Чередник/Сирена Ваас (Украина/Великобритания) – Нур Эльбанна/Лама Набиль (Египет) 6:4, 6:1



Ларнака, Кипр (U16; Category 3; Hard – Outdoor)

Основная сетка. 1 круг

Полина Козелло (Украина) – Кристиана Севасту (Кипр) 1:6 (отказ)

Пары. Основная сетка. 1 круг

Андрей Порицкий/Константин Шауракс (Украина/Россия) – Итай Бити/Леонард Александр Зибель (Израиль/Германия) 2:6, 1:6

Катерина Крючкова/Станислава Савелева (Украина/Россия) – Марина Бабалюта/Теклия Христодулу (Кипр) 1:6, 3:6

Серафима Бобровникова/Полина Козелло (Украина) – Элена Ареас-Гисасола/София Лабатт (Испания/США) 6:1, 6:0

Ставангер, Норвегия (U16; Category 3; Hard – Indoor)

Основная сетка. 2 круг

Елизавета Костюк (Украина, 4) – Лара Эроглу (Турция) 4:6, 2:6

Болтон, Великобритания (U14; Category 1; Hard – Indoor)

Основная сетка. 3 круг

Анастасия Фирман (Украина, 3) – Влада Козак (Великобритания, 13) 6:3, 6:2

Пары. Основная сетка. 1/4 финала

Анастасия Фирман/Влада Козак (Украина/Великобритания, 2) – Кьяра Дави/Свева Джезпелони (Италия) 6:2, 6:1

Нарва, Эстония (U14; Category 2; Hard – Indoor)

Основная сетка. 1 круг

Павел Высотин (Украина, Q) – Александр Сотниковс (Латвия, Q) 3:6, 6:4, 3:6

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