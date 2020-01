Australian Open. Джокович и Раонич встретятся в четвертьфинале турнира

Australian Open. Киченок и Бопанна сыграют в четвертьфинале турнира

Результаты матчей воскресенья на Открытого чемпионате Австралии.



Australian Open – Grand Slam

Мельбурн, Австралия • 20 января – 2 февраля • хард •

Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Четвертый круг

Новак Джокович (Сербия, 2) – Диего Шварцман (Аргентина, 14)

Милош Раонич (Канада, 32) – Марин Чилич (Хорватия) 6-4, 6-3, 7-5

– Новак Джокович проведет свой 11-й четвертьфинал на кортах в Мельбурне. Для победы над Диего Шварцманом второй ракетке мира потребовалось 2 часа. Серб записал в свой актив 4 брейка за матч, а аргентинец – только один.

– Милош Раонич выступит в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии в 5 раз за последние 6 лет (в 2018 году проиграл на старте). Около 2,5 часов продолжался его поединок против Марина Чилича. На счету канадца 35 эйсов при 3 двойных ошибках, Раонич реализовал 3 из 8 шансов на брейк, а Чилич не воспользовался ни одним из 4 брейкпоинтов.

Для Новака Джоковича (АТР 2) и Милоша Раонича (АТР 35) это будет 10-й очный поединок. Джокович выиграл все предыдущие 9 встреч, в которых Раонич сумел взять лишь 2 сета. В 2015 году соперники также сыграли друг с другом в 1/4 финала на Australian Open (7-6, 6-4, 6-2 в пользу серба).

We’re not D-joking 🃏@DjokerNole advances to the final 🎱for the 11th time, def. Diego Schwartzman 6-3 6-4 6-4.

Milos Raonic awaits.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/e4mcMrUMJG

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2020