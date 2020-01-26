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Теннис

Australian Open. Джокович и Раонич встретятся в четвертьфинале турнира

Евгений НикитюкНет комментариев
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Результаты матчей воскресенья на Открытого чемпионате Австралии.

Australian Open – Grand Slam
Мельбурн, Австралия • 20 января – 2 февраля • хард •
Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

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Четвертый круг
Новак Джокович (Сербия, 2) – Диего Шварцман (Аргентина, 14)
Милош Раонич (Канада, 32) – Марин Чилич (Хорватия) 6-4, 6-3, 7-5

– Новак Джокович проведет свой 11-й четвертьфинал на кортах в Мельбурне. Для победы над Диего Шварцманом второй ракетке мира потребовалось 2 часа. Серб записал в свой актив 4 брейка за матч, а аргентинец – только один.

– Милош Раонич выступит в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии в 5 раз за последние 6 лет (в 2018 году проиграл на старте). Около 2,5 часов продолжался его поединок против Марина Чилича. На счету канадца 35 эйсов при 3 двойных ошибках, Раонич реализовал 3 из 8 шансов на брейк, а Чилич не воспользовался ни одним из 4 брейкпоинтов.

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Для Новака Джоковича (АТР 2) и Милоша Раонича (АТР 35) это будет 10-й очный поединок. Джокович выиграл все предыдущие 9 встреч, в которых Раонич сумел взять лишь 2 сета. В 2015 году соперники также сыграли друг с другом в 1/4 финала на Australian Open (7-6, 6-4, 6-2 в пользу серба).

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Фото: Getty Images.

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Источник: btu.org.ua
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