Новак Джокович: “Мой сын любит играть в теннис только со мной и со своим лучшим другом”

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Australian Open. Киченок и Бопанна сыграют в четвертьфинале турнира

Australian Open. Костенко выигрывает дебютный матч на турнире

Australian Open. Надежда Киченок празднует победу в матче против сестры в первом круге в миксте

Australian Open. Сестры Киченок сыграют друг против друга в первом круге в миксте

Вторая ракетка мира пообщался с прессой после победы в четвертом круге Australian Open над Диего Шварцманом.



Об 11 четвертьфинале в Мельбурне

“Это здорово. У меня было уже несколько отличных матчей на центральном корте, но сегодня я чувствовал себя еще увереннее. Это был хороший тест для меня, Шварцман отлично подготовлен физически и не проиграл ни одного сета до нашего поединка. У меня был четкий план, что мне нужно делать и я сумел все контролировать. Это был очень достойный матч”.

О разнице между игроками с мощной подачей (Милошем Раоничем, Джоном Иснером и Иво Карловичем)

“Думаю, что среди них всех лучше всего двигается Раонич. Он не настолько высокий, как двое других, но они же и так самые высокие в Туре. С таким ростом ты имеешь большое преимущество, поскольку под любым углом можешь забить мяч. Они оказывают много давления, но также у них есть и недостаток – это передвижение. Если мяч все-таки находится в игре, то Раонич двигается по корту лучше. В то же время, мне кажется, что его подачу можно легче прочитать, чем подачу Иснера и Карловича. Она чуть медленнее, но у них также и разная техника. Возможно, вторую его подачу прочитать проще”.

Об увлечениях своего сына

“Стефан интересуется боевыми искусствами, футболом и теннисом. Но играть в теннис он любит только со мной и со своим лучшим другом. В основном с другими людьми ему не нравится играть. Его любимый удар – это форхенд. Я говорю ему, мол, сделай парочку бекхендов, но он отвечает, что и так родился с этим ударом (смеется). Когда он путешествует со мной, то, конечно, у нас есть больше возможностей поиграть. Он уже понимает, что происходит, он знает Федерера, Надаля и некоторых других игроков. Не знаю, кто его фаворит, надеюсь, что я. Тренировать его я бы не смог, я его папа. Я дам ему столько свободы, сколько ему нужно. Я бы хотел, чтобы он сам принял решение, захочет он заниматься теннисом или нет. Я был бы очень счастлив, если бы он захотел. Но когда я просто вижу, как он улыбается на той половине корта, то мне и этого достаточно. Мне нравится когда мои дети занимаются тем, что им по душе”.



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