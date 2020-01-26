Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 25 января. Результаты дня

Портал “EURO.com.ua” предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистовКаир, Египет ($15,000; Clay – Outdoor)Пары. Основная сетка. Финал
Эрик Ваншельбойм/Александр Шевченко (Украина/Россия, 3) – Хуан Пабло Пас/Фермин Тенти (Аргентина, 1) 0:6, 1:6
Пущиково, Польша (Grade 5; Carpet – Indoor)Основная сетка. 1/2 финала
Иван Кременчуцкий (Украина) – Максим Жуков (Россия) 6:7(2), 4:6
Каир, Египет (Grade 4; Clay – Outdoor)Квалификация. 1 круг
Есения Овчарова (Украина) – Малак Абдель-Фаттах (Египет) 6:0, 6:1Виктория Науменко (Украина) – Нуз Фуад (Египет) 3:6, 6:3, 8-10
Киш, Иран (Grade 5; Clay – Outdoor)Квалификация. 1 круг
Денис Замараев (Украина) – Кьяраш Расамнежад (Иран) 6:2, 6:4
Ставангер, Норвегия (Grade 5; Hard – Indoor)Квалификация. 1 круг
Елизавета Костюк (Украина) – Лидия Кристина Лундетре (Норвегия) 6:1, 6:0Владимир Якубенко (Украина) – Джон Уильямс Карлстад (Норвегия) 6:2, 4:6, 10-7
Нарва, Эстония (U14; Category 2; Hard – Indoor)Пары. Основная сетка. Финал
Маргарита Охендовская/Эгле Салкаускайте (Украина/Литва, 2) – Грете Гулл/Брит Мартин (Эстония, 1) 2:6, 3:6
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