Определились четвертьфиналисты Australian Open

Стали известны все участники 1/4 финала Australian Open

#Australian Open

Источник – Чемпион.

На Открытом чемпионате Австралии состоялись матчи четвертого круга основной сетки в мужском одиночном разряде.

В борьбе за трофей остался всего один несіяний теннисист – это Теннис Сандгрен из США.

Australian Open Grand Slam

Мельбурн, Австралия

Призовой фонд – $49,564,735

1/4 финала

28 января

Теннис Сандгрен – Роджер Федерер (3)

Милош Раонич (32) – Новак Джокович (2)

29 января

Рафаэль Надаль (1) – Доминик Тим (5)

Стэн Вавринка (15) – Александр Зверев (7)

Напомним, Свитолина уступила Мугурусі и покинула Australian Open.