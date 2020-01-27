Определились четвертьфиналисты Australian Open

Стали известны все участники 1/4 финала Australian Open
#Australian Open
Источник – Чемпион.
На Открытом чемпионате Австралии состоялись матчи четвертого круга основной сетки в мужском одиночном разряде.
В борьбе за трофей остался всего один несіяний теннисист – это Теннис Сандгрен из США.
Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралия
Призовой фонд – $49,564,735
1/4 финала
28 января
Теннис Сандгрен – Роджер Федерер (3)
Милош Раонич (32) – Новак Джокович (2)
29 января
Рафаэль Надаль (1) – Доминик Тим (5)
Стэн Вавринка (15) – Александр Зверев (7)
Напомним, Свитолина уступила Мугурусі и покинула Australian Open.
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