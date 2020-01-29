Бёрни. Молчанов и Василевский проигрывают на старте турнира

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Australian Open. Киченок и Бопанна сыграют в четвертьфинале турнира
Денис Молчанов и его напарник Андрей Василевский из Беларуси не сумели преодолеть стартовый барьер соревнований.Caterpillar Burnie International – ATP Challenger TourБёрни, Австралия • 27 января – 2 февраля • хард • $54,160Сетка турнира: ссылка
Украинец Денис Молчанов и белорус Андрей Василевский из Беларуси в первом круге потерпели поражение от американского дуэта Нейтан Паша / Макс Шнур: 1-6, 4-6.
Молчанов и Василевский не сделали ни одного брейка, а на своей подаче проиграли 3 гейма. Напомним, что украинец и белорус были посеяны на турнире под первым номером.
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Фото: ФТУ.
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