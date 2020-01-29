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Теннис

Определились полуфиналистки Australian Open

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В полуфинале Халеп сыграет с Мугурсою, а Барти – с Кенинов

#Australian Open, #Барти

Источник – Чемпион.

В женской сетке Australian Open определилась вторая пара полуфиналисток турнира.

Ими стали румынка Симона Халеп и испанка Гарбінє Мугуруса, которая до этого победила украинку Элину Свитолину.

Симона Халеп в четвертьфинале победила естонку Анетт Контавейт – 6:1, 6:1.

Мугуруса победила россиянку Анастасию Павлюченкову – 7:5, 6:3.

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Гарбінє Мугуруса и Халеп сыграют между собой в полуфинале. В другом сражении за финал будут играть первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии и американка София Кенинов.

Напомним, Свитолина поднимется на четвертое место в рейтинге WTA.

Источник: champion.com.ua
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