Новое на сайте

еще
Четверг, 30 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисСимона Халеп: “Такие матчи, как сегодня, проигрывать гораздо больнее”
Теннис

Симона Халеп: “Такие матчи, как сегодня, проигрывать гораздо больнее”

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Сегодня, 13:16

Australian Open. Джокович проходит Федерера на пути в свой восьмой финал на турнире

27.01.20 19:31

Кубок Федерации. Расписание матчей сборной Украины на турнире в Эстонии

27.01.20 17:16

В США теннисисты соберут средства для благотворительного фонда Элины Свитолиной

27.01.20 13:41

Ньюпорт-Бич. Калинина сыграет в основной сетке

Румынская теннисистка рассказала о поражении в полуфинале Australian Open

Третья ракетка мира не сумела во второй раз выйти в финал турнира в Мельбурне, уступив Гарбинье Мугурусе.

“Сегодня было очень-очень жарко, эта жара просто убила меня после первого сета. Солнце начало греть еще сильнее, а мне не нравится играть при такой погоде. Я слышала, что существует возможность закрытия крыши, но решение принимает турнир. Мы обе играли в одинаковых условиях. Конечно, мне бы хотелось, чтобы крышу закрыли, но правила есть правила, мы обязаны их придерживаться.

Читайте также:  Australian Open. Восьмой сеяный покидает турнир, Пол одолел Димитрова в драматичном матче

Такие матчи, как сегодня, проигрывать гораздо больнее. У меня до сих пор есть это ощущение, но жизнь продолжается. Наверное, мне стоило быть гораздо храбрее в важных розыгрышах, а я действовала в защите и не могла быть первым номером. Гарбинье отлично подавала, а мой приём был не очень сегодня. В целом это был отличный матч, но в итоге она была сильнее.

Читайте также:  Чемпионат Европы. Ваншельбойм вышел в третий круг

> Обзор матча Гарбинье Мугуруса – Симона Халеп на Australian Open (ВИДЕО)

“Я пока не обсуждала свой теннис в этом матче со своей командой. Я должна была остыть и проанализировать, что делала неправильно и над чем мне нужно работать лучше. Это был отличный турнир, я дошла до полуфинала. Не буду делать из этого драму, но мне неприятно.

С гарбинье непросто играть, потому что нет определённого ритма. Она может ошибиться несколько раз подряд, а затем может выполнять невероятные удары. В такие моменты у меня не было мыслей, как стоит действовать, но я извлеку урок из этого матча и в следующий раз, когда у меня будут сетболы, я буду увереннее.

Читайте также:  Дубай. Федерер в десятый раз выступит в финале турнира

Если Гарбинье продолжит так играть каждый день, она сможет стать первой в мире, но это не так просто сделать. Самое главное и самое сложное в Туре – это стабильность. Она знает, как выигрывать титулы и турниры Большого Шлема. У всех бывает сложный период в карьере”.

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Источник:
ausopen.com

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

восемнадцать − 15 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Калинина с победы стартовала на турнире ITF во Франции

Сергей Стаховский: “У меня один план – чтобы сборная Украины победила”

Джокович одолел Федерера и стал первым финалистом Australian Open

Australian Open. Стали известны имена финалистов в парном разряде

Киченок покинула Australian Open

Закрыть