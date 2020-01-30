Симона Халеп: “Такие матчи, как сегодня, проигрывать гораздо больнее”

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Третья ракетка мира не сумела во второй раз выйти в финал турнира в Мельбурне, уступив Гарбинье Мугурусе.

“Сегодня было очень-очень жарко, эта жара просто убила меня после первого сета. Солнце начало греть еще сильнее, а мне не нравится играть при такой погоде. Я слышала, что существует возможность закрытия крыши, но решение принимает турнир. Мы обе играли в одинаковых условиях. Конечно, мне бы хотелось, чтобы крышу закрыли, но правила есть правила, мы обязаны их придерживаться.

Такие матчи, как сегодня, проигрывать гораздо больнее. У меня до сих пор есть это ощущение, но жизнь продолжается. Наверное, мне стоило быть гораздо храбрее в важных розыгрышах, а я действовала в защите и не могла быть первым номером. Гарбинье отлично подавала, а мой приём был не очень сегодня. В целом это был отличный матч, но в итоге она была сильнее.

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“Я пока не обсуждала свой теннис в этом матче со своей командой. Я должна была остыть и проанализировать, что делала неправильно и над чем мне нужно работать лучше. Это был отличный турнир, я дошла до полуфинала. Не буду делать из этого драму, но мне неприятно.

С гарбинье непросто играть, потому что нет определённого ритма. Она может ошибиться несколько раз подряд, а затем может выполнять невероятные удары. В такие моменты у меня не было мыслей, как стоит действовать, но я извлеку урок из этого матча и в следующий раз, когда у меня будут сетболы, я буду увереннее.

Если Гарбинье продолжит так играть каждый день, она сможет стать первой в мире, но это не так просто сделать. Самое главное и самое сложное в Туре – это стабильность. Она знает, как выигрывать титулы и турниры Большого Шлема. У всех бывает сложный период в карьере”.



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Источник:

ausopen.com