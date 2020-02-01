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Теннис

Les Petits As. Пономарь уверенно выиграл четвертьфинальный матч

Евгений НикитюкНет комментариев
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Александр Пономарь сыграет в полуфинале юниорского турнира во Франции

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Тарб, Франция • 27 января – 2 февраля • хард (зал)
Сетки турнира (девочки): квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Сетки турнира (мальчики): квалификация • одиночный разряд • парный разряд

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Четвертьфинал
Александр Пономарь (Украина, 3) – Федерико Чина (Италия) 6:2, 6:0

Украинскому теннисисту понадобилось всего 46 минут для победы над итальянцем. По ходу встречи Пономарь дважды подал навылет, допустив три двойные ошибки, реализовал пять из семи брейк-поинтов и не проиграл ни одного гейма на своей подаче.

В полуфинале Александра ждёт лидер посева на турнире в Тарбе – Атакан Карахан из Турции. Напомним, что в первом круге турок обыграл ещё одного украинца Константина Мантача.

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Источник: btu.org.ua
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