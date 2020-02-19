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Теннис

Сестры Киченок вышли в четвертьфинал на турнире в Дубае

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Украинский дуэт одержал победу в трех сетах

#Дубаи, #Киченок

Источник – Чемпион.

Сегодня сестры Людмила и Надежда Киченок в 1/8 финала турнира WTA в Дубае в парном разряде встречались с Ин-Ин Дуань и Вероникой Кудерментовою.

Украинский дуэт одержал победу в трех сетах. Матч продолжался 1 час и 46 минут.

В четвертьфинале соперницами сестер Киченок будет четвертый сеяный дуэт Габриэла Дабровски/Чжан Шуай.

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Dubai Duty Free Tennis Championships – Premier
Дубаи, ОАЭ
Призовой фонд – $848,000
Хард
Парный разряд
Первый круг, 19 февраля
1/8 финала

Людмила Киченок/Надежда Киченок – Ин-Ин Дуань/Вероника Кудерметова 6:7 (3), 7:5, 10:7

Ранее Свитолина опозорившаяся на старте турнира в Дубае.

Напомним, Свитолина хочет завоевать золото Олимпиады для Украины.

Источник: champion.com.ua
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