Марченко вышел в полуфинал турнира в Италии

Марченко продолжит борьбу на турнире в Италии
#Марченко #Италия
Источник – Чемпион.
Украинский теннисист Илья Марченко (253) пробился в 1/2 финала турнира ATP Challenger Tour в Бергамо.
Украинец победил в трех сетах обыграл француза Баптиста Крепатта. Матч продолжался 2 часа и 33 минуты.
В полуфинале Марченко сыграет с еще одним французом, Хьюго Гастоном.
Internazionali di Tennis – ATP Challenger Tour
Бергамо, Италия
Хард
Третий круг, 20 февраля
Илья Марченко – Баптист Крепатт (Франция) 6:7 (5), 7:6 (3), 6:0
Ранее Свитолина опозорившаяся на старте турнира в Дубае.
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