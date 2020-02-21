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Теннис

Марченко вышел в полуфинал турнира в Италии

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Марченко продолжит борьбу на турнире в Италии

#Марченко #Италия

Источник – Чемпион.

Украинский теннисист Илья Марченко (253) пробился в 1/2 финала турнира ATP Challenger Tour в Бергамо.

Украинец победил в трех сетах обыграл француза Баптиста Крепатта. Матч продолжался 2 часа и 33 минуты.

В полуфинале Марченко сыграет с еще одним французом, Хьюго Гастоном.

Internazionali di Tennis – ATP Challenger Tour
Бергамо, Италия
Хард
Третий круг, 20 февраля

Илья Марченко – Баптист Крепатт (Франция) 6:7 (5), 7:6 (3), 6:0

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Источник: champion.com.ua
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