Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 22 февраля. Результаты дня

Портал “EURO.com.ua” предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистовКаир, Египет ($60,000; Hard – Outdoor)Основная сетка. 1/2 финала
Дарья Снигур (Украина) – Марта Костюк (Украина) 5:7, 6:7(4)
Пары. Основная сетка. Финал
Анастасия Шошина/Паула Каня (Украина/Польша) – Марта Костюк/Камилла Рахимова (Украина/Россия) 3:6, 6:2, 6-10
Актобе, Казахстан ($25,000; Hard – Indoor)Основная сетка. 1/2 финала
Владислав Манафов (Украина) – Юта Симидзу (Япония, 3) 5:7, 4:6
Владислав Манафов/Иван Лютаревич (Украина/Беларусь, 2) – Владимир Иванов/Максим Ратнюк (Эстония/Россия) 7:5, 7:6(5)
Анталья, Турция ($15,000; Clay – Outdoor)Пары. Основная сетка. 1/2 финала
Олег Приходько/Кэлин Манда (Украина/Румыния, 2) – Матс Херманс/Макс Хукес (Нидерланды, 3) 6:1, 4:6, 10-4
Олег Приходько/Кэлин Манда (Украина/Румыния, 2) – Фабиан Марожан/Петер Надь (Венгрия, 1) 2:6, 7:6(3), 10-8
Шарм-эль-Шейх, Египет ($15,000; Hard – Outdoor)Основная сетка. 1/2 финала
Алексей Крутых (Украина, 8) – Пабло Виверо-Гонсалес (Испания, 1) 6:4, 4:6, 3:6
Анталья, Турция (Grade 5; Clay – Outdoor)Пары. Основная сетка. 1/2 финала
Нестор Лопушинский/Илья Сарафин (Украина) – Арда Азкара/Гарри Лэзелл (Турция/Великобритания, 1) 3:6, 3:6
Зимний кубок Европы (Раковник, Чехия) (U14; Girls; Hard – Indoor)Матч за 7-8 место
Украина 2-1 БолгарияАнна Ващенко – Елизара Янева 0:6, 3:6Анастасия Фирман – Йоана Константинова 6:1, 6:3Ващенко/Фирман – Константинова/Янева 6:1, 6:4
Бухарест, Румыния (U14; Category 2; Clay – Indoor)Основная сетка. 1/2 финала
Ева Галиевская (Украина, Q) – Алексия Юлия Маргинян (Румыния, 1) 2:6, 0:6
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