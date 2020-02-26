Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 25 февраля. Результаты дня

Портал “EURO.com.ua” предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистов





Анталья, Турция ($25,000; Clay – Outdoor)

Пары. Основная сетка. 1 круг

Данил Веремейчук/Умут Каан Йенылмез (Украина/Турция, WC) – Максим Аму/Пол Боледо-Баге (Франция/Испания) 3:6, 2:6

Москва, Россия ($25,000; Hard – Indoor)

Квалификация. 2 круг

Анастасия Поплавская (Украина, 14) – Таисия Пачкалёва (Россия) 1:6, 2:6

Пары. Основная сетка. 1 круг

Валерия Страхова/Анастасия Гасанова (Украина/Россия, 4) – Деа Херджелаш/Влада Коваль (Босния и Герцеговина/Россия) 3:6, 3:6

Анна Познихиренко/Вивиан Хайзен (Украина/Германия, 2) – Елена Корокозиди/Дарья Краснова (Россия, WC) 6:1, 6:4

Перт, Австралия ($25,000; Hard – Outdoor)

Квалификация. 3 круг

Марианна Закарлюк (Украина, 4) – Зара Бранкович (Австралия) 7:6(5), 6:4

Пары. Основная сетка. 1 круг

Марианна Закарлюк/Сри Ваишнави Педди Редди (Украина/Индия) – Эмили Фаннинг/Анна Уреке (Австралия/Россия) 0:6, 3:6



Ираклион, Греция ($15,000; Hard/Clay – Outdoor)

Основная сетка. 1 круг

Никита Маштаков (Украина, 6) – Лиор Голденберг (Израиль, WC) 6:4, 4:6, 6:2

Пары. Основная сетка. 1 круг

Никита Маштаков/Николас Давид Йонель (Украина/Румыния) – Дасти Бойер/Васил Кирков (США, 4) 5:7, 2:6

Мария Берген/Элина Неплий (Украина/Россия, WC) – Мириам Колодзеёва/Шанталь Шкамлова (Чехия/Словакия, 1) 6:3, 5:7, 5-10

Шарм-эль-Шейх, Египет ($15,000; Hard – Outdoor)

Квалификация. 3 круг

Олег Хотков (Украина) – Пётр Галус (Польша) 2:6, 1:6

Владимир Ужиловский (Украина) – Сэйта Ватанабе (Япония) 7:5, 6:3

Пары. Основная сетка. 1 круг

Алексей Крутых/Владимир Ужиловский (Украина) – Лука Нарди/Лоренцо Роттоли (Италия, WC) 6:4, 7:6(8)

Олег Хотков/Алексис Кантер (Украина/Великобритания) – Риан Нейбоер/Гленн Смитс (Нидерланды, 2) 2:6, 2:6

Юрий Джавакян/Шалва Джанашия (Украина/Россия) – Чезар Крету/Дилан Солтон (Румыния/ЮАР, WC) 6:4, 6:4

Трнава, Словакия ($15,000; Hard – Indoor)

Квалификация. 2 круг

Павел Шумейко (Украина, 9) – Петр Гайек (Чехия, 6) 6:3, 3:6, 10-6

Пары. Основная сетка. 1 круг

Филипп Кекерчени/Юрай Пиволушка (Украина/Словакия) – Пётр Гринковски/Пётр Матушевски (Польша) 2:6, 2:6



Алжир, Алжир (Grade 4; Clay – Outdoor)

Основная сетка. 1 круг

Артём Бабаев (Украина, Q) – Маджди Бен Абдельвехид (Тунис) 6:3, 1:6, 4:6

Пары. Основная сетка. 1 круг

Егор Теперев/Райан Бенхабилес (Украина/Алжир) – Фузас Харалампос/Киприотис Эвангелос (Греция) 2:6, 0:6

Тарту, Эстония (Grade 5; Carpet – Indoor)

Основная сетка. 2 круг

София Вдовиченко (Украина, Q) – Лииза Варуль (Эстония, 7) 6:7(2), 6:7(8)

Пары. Основная сетка. 1 круг

Владимир Якубенко/Мартен Мурранд (Украина/Эстония) – Маркус Молдер/Индрек Сооме (Эстония/Финляндия) 7:6(3), 6:3

София Вдовиченко/Александра Азарко (Украина/Беларусь) – София Чехлыстова/Элизабет Иила (Эстония, 2) 4:6, 3:6

Елена Грекул/Валерия Крохотина (Украина/Россия) – Алиссия Александра Киви/Анетте Клеттенберг (Эстония) 6:4, 6:2



Стокгольм, Швеция (U14; Super Category; Hard – Indoor)

Основная сетка. 1 круг

Роман Венгер (Украина, 9) – Лео Коэн Бакри (Франция) 3:6, 4:6

Анастасия Фирман (Украина, 4) – Нелли Тараба Валлберг (Швеция) 6:3, 7:5

Елизавета Котляр (Украина) – Росица Денчева (Болгария) 3:6, 2:6

Пары. Основная сетка. 1 круг

Александр Пономарь/Тео Папамаламис (Украина/Франция, 2) – Кай-Лука Ампо/Бенджамин Гусич Ван (Великобритания, WC) 4:6, 6:0, 10-7

Роман Венгер/Клеман Бергантц (Украина/Франция) – Виктор Фридрих/Генри Сирл (Великобритания, 8) 5:7, 2:6

Константин Мантач/Даниил Сарксян (Украина/Россия) – Эмиль Киндулт/Патрик Мунхаммар (Швеция) 4:6, 6:4, 11-9

Анна Ващенко/Анастасия Фирман (Украина, 2) – Наира Геворкян/Шанис Ройно (Россия/Франция, WC) 1:6, 6:2, 6-10

Роттердам, Нидерланды (U14; Category 3; Hard – Indoor)

Основная сетка. 1 круг

Георгий Назаров (Украина) – Йером Бесхёйвел (Нидерланды) 6:4, 6:3

Серафима Бобровникова (Украина, 5) – Ирен Фустер-Идальго (Испания) 2:6, 6:4, 6:2

Оре, Франция (U12; Category 1; Hard – Indoor)

Основная сетка. 1 круг

Мария Сидельник (Украина, Q) – Патрисия Ги (Португалия) 6:1, 6:0

Мария Лазаренко (Украина) – Дафни Мпеши Перрикар (Франция) 1:6, 0:6

Полина Кузнецова (Украина) – Саломе Булегрун (Франция) 3:6, 6:7(3)

Пары. Основная сетка. 1 круг

Владимир Домбровский/Марко Драгович (Украина/Черногория) – Виктор Мазери/Рафаэот Муасон (Франция) 6:2, 6:2

Никита Белозерцев/Антон Карцев (Украина/Россия) – Лазар Бабич/Фердинанд Ливе Новкиричка (Франция) 6:2, 6:3

Гомель, Беларусь (U12; Category 2; Hard – Indoor)

Групповой этап. Второй раунд

Роман Филима (Украина) – Савелий Розанов (Беларусь) 1:6, 4:6

Вероника Павленко (Украина) – Елизавета Сельвесюк (Беларусь) 6:4, 6:3

Александра Гора (Украина) – Александра Бающенко (Беларусь) 2:6, 3:6

Пары. Основная сетка. 1 круг

Роман Филима/Даниэль Тазабеков (Украина/Казахстан) – Станислав Булбенков/Владимир Кадобин (Беларусь) 4:6, 6:4, 10-3

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