ATP и WTA заморозили рейтинг игроков (16 марта 2020)

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Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA

Официально: ATP и WTA отменяют все турниры до июня

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Актуальные результаты игроков, которые теннисные ассоциации сохранят до возобновления соревнований.



Теннисные ассоциации ATP и WTA зафиксируют актуальные данные в мировых классификациях на время паузы из-за коронавируса.

Оба Тура, как и ITF World Tennis Tour, и ATP Challenger Tour, планируют возобновить соревнования с 8 июня.

16 марта 2020

Рейтинг ATP / одиночный разряд

1) Новак Джокович (Сербия) – 10220

2) Рафаэль Надаль (Испания) – 9850

3) Доминик Тим (Австрия) – 7045

4) Роджер Федерер (Швейцария) – 6630

5) Даниил Медведев (Россия) – 5890

6) Стефанос Циципас (Греция) – 4745

7) Александр Зверев (Германия) – 3630

8) Маттео Берреттини (Италия) – 2860

9) Гаэль Монфис (Франция) – 2860

10) Давид Гоффен (Бельгия) – 2555

> Полный рейтинг: тут

Рейтинг украинцев (топ-5)

169) Сергей Стаховский – 307

200) Илья Марченко – 255

412) Владислав Орлов – 86

461) Данил Калениченко – 70

529) Владислав Манафов – 55

Чемпионская гонка-2020 в ATP / одиночный разряд

1) Новак Джокович (Сербия) – 3165

2) Доминик Тим (Австрия) – 1355

3) Гаэль Монфис (Франция) – 1145

4) Рафаэль Надаль (Испания) – 1110

5) Андрей Рублев (Россия) – 860

6) Кристиан Гарин (Чили) – 840

7) Александр Зверев (Германия) – 765

8) Стефанос Циципас (Греция) – 760

9) Роджер Федерер (Швейцария) – 720

10) Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 635

> Полный рейтинг: тут

Рейтинг ATP / парный разряд

1) Роберт Фара (Колумбия) – 8380

2) Хуан-Себастьян Кабаль (Колумбия) – 8380

3) Николя Маю (Франция) – 5975

4) Орасио Себальос (Аргентина) – 5780

5) Лукаш Кубот (Польша) – 5140

5) Марсело Мело (Бразилия) – 5140

…

94) Денис Молчанов (Украина) – 883

…

177) Сергей Стаховский (Украина) – 404

…

237) Владислав Манафов (Украина) – 255

…

282) Илья Марченко (Украина) – 198

…

368) Владислав Орлов (Украина) – 123

> Полный рейтинг: тут

> Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA

Рейтинг WTA / одиночный разряд

1) Эшли Барти (Австралия) – 8717

2) Симона Халеп (Румыния) – 6076

3) Каролина Плишкова (Чехия) – 5205

4) София Кенин (США) – 4590

5) Элина Свитолина (Украина) – 4580

6) Бьянка Андрееску (Канада) – 4555

7) Кики Бертенс (Нидерланды) – 4335

8) Белинда Бенчич (Швейцария) – 4010

9) Серена Уильямс (США) – 3915

10) Наоми Осака (Япония) – 3625

> Полный рейтинг: тут

Рейтинг украинок (топ-5)

5) Элина Свитолина – 4580

25) Даяна Ястремская – 1835

98) Катерина Козлова – 658

105) Катарина Завацкая – 631

139) Леся Цуренко – 460

Чемпионская гонка-2020 в WTA / одиночный разряд

1) София Кенин (США) – 2392

2) Гарбинье Мугуруса (Испания) – 1760

3) Эшли Барти (Австралия) – 1601

4) Симона Халеп (Румыния) – 1350

5) Елена Рыбакина (Казахстан) – 1305

6) Петра Квитова (Чехия) – 1300

7) Арина Соболенко (Беларусь) – 1225

8) Кики Бертенс (Нидерланды) – 915

9) Каролина Плишкова (Чехия) – 805

10) Екатерина Александрова (Россия) – 756

> Полный рейтинг: тут

Рейтинг WTA / парный разряд

1) Се Шувэй (Тайвань) – 8350

2) Барбора Стрыцова (Чехия) – 8260

3) Кристина Младенович (Франция) – 8115

4) Тимеа Бабош (Венгрия) – 7955

5) Арина Соболенко (Беларусь) – 7075

…

34) Людмила Киченок (Украина) – 1930

35) Надежда Киченок (Украина) – 1875

…

85) Даяна Ястремская (Украина) – 993

…

128) Катерина Бондаренко (Украина) – 603

131) Леся Цуренко (Украина) – 600

> Полный рейтинг: тут

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Фото: Getty Images.