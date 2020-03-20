ATP и WTA заморозили рейтинг игроков (16 марта 2020)

Новости
18.03.20 20:34
Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA
18.03.20 20:01
Официально: ATP и WTA отменяют все турниры до июня
18.03.20 19:34
Катарина Завацкая: "Сейчас полно свободного времени, это непривычно и интересно"
18.03.20 09:46
Ролан Гаррос переносят на осень: что говорят игроки и журналисты о решении организаторов турнира
Актуальные результаты игроков, которые теннисные ассоциации сохранят до возобновления соревнований.
Теннисные ассоциации ATP и WTA зафиксируют актуальные данные в мировых классификациях на время паузы из-за коронавируса.
Оба Тура, как и ITF World Tennis Tour, и ATP Challenger Tour, планируют возобновить соревнования с 8 июня.
16 марта 2020
Рейтинг ATP / одиночный разряд
1) Новак Джокович (Сербия) – 10220
2) Рафаэль Надаль (Испания) – 9850
3) Доминик Тим (Австрия) – 7045
4) Роджер Федерер (Швейцария) – 6630
5) Даниил Медведев (Россия) – 5890
6) Стефанос Циципас (Греция) – 4745
7) Александр Зверев (Германия) – 3630
8) Маттео Берреттини (Италия) – 2860
9) Гаэль Монфис (Франция) – 2860
10) Давид Гоффен (Бельгия) – 2555
> Полный рейтинг: тут
Рейтинг украинцев (топ-5)
169) Сергей Стаховский – 307
200) Илья Марченко – 255
412) Владислав Орлов – 86
461) Данил Калениченко – 70
529) Владислав Манафов – 55
Чемпионская гонка-2020 в ATP / одиночный разряд
1) Новак Джокович (Сербия) – 3165
2) Доминик Тим (Австрия) – 1355
3) Гаэль Монфис (Франция) – 1145
4) Рафаэль Надаль (Испания) – 1110
5) Андрей Рублев (Россия) – 860
6) Кристиан Гарин (Чили) – 840
7) Александр Зверев (Германия) – 765
8) Стефанос Циципас (Греция) – 760
9) Роджер Федерер (Швейцария) – 720
10) Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 635
> Полный рейтинг: тут
Рейтинг ATP / парный разряд
1) Роберт Фара (Колумбия) – 8380
2) Хуан-Себастьян Кабаль (Колумбия) – 8380
3) Николя Маю (Франция) – 5975
4) Орасио Себальос (Аргентина) – 5780
5) Лукаш Кубот (Польша) – 5140
5) Марсело Мело (Бразилия) – 5140
…
94) Денис Молчанов (Украина) – 883
…
177) Сергей Стаховский (Украина) – 404
…
237) Владислав Манафов (Украина) – 255
…
282) Илья Марченко (Украина) – 198
…
368) Владислав Орлов (Украина) – 123
> Полный рейтинг: тут
> Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA
Рейтинг WTA / одиночный разряд
1) Эшли Барти (Австралия) – 8717
2) Симона Халеп (Румыния) – 6076
3) Каролина Плишкова (Чехия) – 5205
4) София Кенин (США) – 4590
5) Элина Свитолина (Украина) – 4580
6) Бьянка Андрееску (Канада) – 4555
7) Кики Бертенс (Нидерланды) – 4335
8) Белинда Бенчич (Швейцария) – 4010
9) Серена Уильямс (США) – 3915
10) Наоми Осака (Япония) – 3625
> Полный рейтинг: тут
Рейтинг украинок (топ-5)
5) Элина Свитолина – 4580
25) Даяна Ястремская – 1835
98) Катерина Козлова – 658
105) Катарина Завацкая – 631
139) Леся Цуренко – 460
Чемпионская гонка-2020 в WTA / одиночный разряд
1) София Кенин (США) – 2392
2) Гарбинье Мугуруса (Испания) – 1760
3) Эшли Барти (Австралия) – 1601
4) Симона Халеп (Румыния) – 1350
5) Елена Рыбакина (Казахстан) – 1305
6) Петра Квитова (Чехия) – 1300
7) Арина Соболенко (Беларусь) – 1225
8) Кики Бертенс (Нидерланды) – 915
9) Каролина Плишкова (Чехия) – 805
10) Екатерина Александрова (Россия) – 756
> Полный рейтинг: тут
Рейтинг WTA / парный разряд
1) Се Шувэй (Тайвань) – 8350
2) Барбора Стрыцова (Чехия) – 8260
3) Кристина Младенович (Франция) – 8115
4) Тимеа Бабош (Венгрия) – 7955
5) Арина Соболенко (Беларусь) – 7075
…
34) Людмила Киченок (Украина) – 1930
35) Надежда Киченок (Украина) – 1875
…
85) Даяна Ястремская (Украина) – 993
…
128) Катерина Бондаренко (Украина) – 603
131) Леся Цуренко (Украина) – 600
> Полный рейтинг: тут
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Фото: Getty Images.