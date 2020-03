Сергей Стаховский: “Это были трудные недели для тенниса и впереди еще несколько трудных месяцев”

Леся Цуренко: "Первая реакция на отмену турнира – это был шок и округленные глаза"

Украинский теннисист прокомментировал сегодняшнюю ситуацию в Туре.



“Всем привет! Я надеюсь, что вы все в безопасности. Я сейчас вместе со своей семьей, мы никуда не выходим. Все здоровы, слава Богу!

Это очень трудная ситуация для Тура и особенно для игроков. Как мы все знаем, большинство теннисистов живут от недели к неделе или от месяца к месяцу, в плане своих доходов и трат. То, что они зарабатывают, они вновь вкладывают в теннис. Так что, это были несколько очень трудных недель для тенниса и впереди еще несколько очень трудных месяцев для самого Тура.

Как много денег можно будет потратить, чтобы помочь игрокам, потому что мы пока не знаем, сколько еще это займет времени: 2 месяца, 3 месяца, будем мы играть в этом сезоне или не будем играть… Слава Богу, что в АТР есть свои резервы. Я долгое время был частью этой системы, я действительно верю в людей, которые там работают, что они найдут решение, и игроки смогут продолжать свои карьеры, что каждый получит ту поддержку, которая ему необходима”.

