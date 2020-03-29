Как Леся Цуренко выиграла свой первый титул WTA (ВИДЕО)

Новости
Вчера, 10:40
Турнир первых ракеток мира: голосуйте за своих фаворитов в ATP
25.03.20 08:27
Чемпион турнира в Сантьяго признался, что заразился коронавирусом
20.03.20 12:24
Леся Цуренко: "Первая реакция на отмену турнира – это был шок и округленные глаза"
18.03.20 20:34
Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA
В 2015 году на турнире в Стамбуле украинка оформила свой дебютный титул в WTA-туре.
Украинка впервые стала чемпионкой турнира WTA в 2015 году, когда выиграла соревнования серии International в Турции.
> История тенниса Украины
26-летняя Леся Цуренко приехала на турнир в Стамбуле в статусе 71-й ракетки мира.
На пути к званию чемпионки украинская теннисистка обыграла: шестую сеяную Дарью Гаврилову из Австралии (WTA 40), словачку Даниэлу Хантухову (WTA 65), свою соотечественницу Катерину Бондаренко (WTA 119), бельгийку Кирстен Флипкенс (WTA 101), а в финале праздновала победу над польской теннисисткой Урсулой Радваньской (WTA 99): 7-5, 6-1.
На сегодняшний день на счету Леси Цуренко 4 титула WTA в одиночном разряде (2018-2017 Акапулько, 2016 – Гуанчжоу, 2015 – Стамбул).
Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!
Помочь
Фото: Getty Images / WTA.