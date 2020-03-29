Как Леся Цуренко выиграла свой первый титул WTA (ВИДЕО)

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В 2015 году на турнире в Стамбуле украинка оформила свой дебютный титул в WTA-туре.



Украинка впервые стала чемпионкой турнира WTA в 2015 году, когда выиграла соревнования серии International в Турции.

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26-летняя Леся Цуренко приехала на турнир в Стамбуле в статусе 71-й ракетки мира.



На пути к званию чемпионки украинская теннисистка обыграла: шестую сеяную Дарью Гаврилову из Австралии (WTA 40), словачку Даниэлу Хантухову (WTA 65), свою соотечественницу Катерину Бондаренко (WTA 119), бельгийку Кирстен Флипкенс (WTA 101), а в финале праздновала победу над польской теннисисткой Урсулой Радваньской (WTA 99): 7-5, 6-1.



На сегодняшний день на счету Леси Цуренко 4 титула WTA в одиночном разряде (2018-2017 Акапулько, 2016 – Гуанчжоу, 2015 – Стамбул).



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Фото: Getty Images / WTA.