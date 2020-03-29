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Теннис

Как Леся Цуренко выиграла свой первый титул WTA (ВИДЕО)

Евгений НикитюкНет комментариев
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В 2015 году на турнире в Стамбуле украинка оформила свой дебютный титул в WTA-туре.

Украинка впервые стала чемпионкой турнира WTA в 2015 году, когда выиграла соревнования серии International в Турции.

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26-летняя Леся Цуренко приехала на турнир в Стамбуле в статусе 71-й ракетки мира.
Как Леся Цуренко выиграла свой первый титул WTA (ВИДЕО)
На пути к званию чемпионки украинская теннисистка обыграла: шестую сеяную Дарью Гаврилову из Австралии (WTA 40), словачку Даниэлу Хантухову (WTA 65), свою соотечественницу Катерину Бондаренко (WTA 119), бельгийку Кирстен Флипкенс (WTA 101), а в финале праздновала победу над польской теннисисткой Урсулой Радваньской (WTA 99): 7-5, 6-1.
Как Леся Цуренко выиграла свой первый титул WTA (ВИДЕО)
На сегодняшний день на счету Леси Цуренко 4 титула WTA в одиночном разряде (2018-2017 Акапулько, 2016 – Гуанчжоу, 2015 – Стамбул).

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Фото: Getty Images / WTA.

Источник: btu.org.ua
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