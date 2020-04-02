Голосование: Роджер Федерер – Андре Агасси. Турнир первых ракеток мира

Новости
Вчера, 21:18
Даяна Ястремская: "Сейчас нужно перебороть свое "хочу" и сидеть дома, быть жестче самим с собой"
Вчера, 19:00
Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA
Вчера, 18:20
ATP и WTA продлевают паузу в Турах до 13 июля
Вчера, 18:02
Официально: организаторы Уимблдона объявили об отмене турнира
Участвуйте в виртуальном турнире лидеров рейтинга ATP от портала EURO.com.ua.
Каждый день голосуйте за победителя пары и в конце недели мы узнаем нашего чемпиона.
> Полная сетка турнира
Ежедневно на странице портала в Facebook будет открыто голосование в нескольких “матчах”. Следите за обновлениями и отдавайте голос за своего фаворита (голосование по каждой паре закрывается через 24 часа после старта).
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ
Роджер ФЕДЕРЕР (Швейцария) – Андре АГАССИ (США)
Статистика игроков и голосование – на странице в Facebook.
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