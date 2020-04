Шварцман: После двух геймов против Джоковича кажется, будто у тебя нет легких

13-я ракетка мира Диего Шварцман поделился мнением о матче с Новаком Джоковичем

Четвертая ракетка мира Роджер Федерер дает небольшую возможность передохнуть, но заставляет почувствовать, что ты не умеешь играть в теннис.

Об этом рассказал Диего Шварцман.

On facing Djokovic. “After two games, it looks like you have no lungs left”.

On facing Federer. “Gives you a bit more air, but makes you feel that you don’t know how to play tennis. The way he hits the ball…”

