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Теннис

Шварцман: После двух геймов против Джоковича кажется, будто у тебя нет легких

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13-я ракетка мира Диего Шварцман поделился мнением о матче с Новаком Джоковичем

#Федерер, #Шварцман, #Джокович

Источник – Чемпион.

Четвертая ракетка мира Роджер Федерер дает небольшую возможность передохнуть, но заставляет почувствовать, что ты не умеешь играть в теннис.

Об этом рассказал Диего Шварцман.

“После двух геймов против Джоковича кажется, будто у тебя больше нет легких. Федерер дает небольшую возможность передохнуть, но заставляет почувствовать, что ты не умеешь играть в теннис”, – сказал Шварцман.

Напомним, Стаховский поддержал отмену Уимблдона.

Источник: champion.com.ua
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