US Open может состояться без зрителей

Через пандемию коронавирус US Open может не состояться в запланированные даты
#US Open
Источник – rbc.иа.
Организаторы Открытого чемпионата США по теннису, несмотря на ситуацию с пандемией коронавирус, надеются организовать турнир.
Об этом пишет The Telegraph.
Руководство турнира рассматривает вариант, когда матчи пройдут без зрителей на трибунах, их могут перенести на декабрь.
US Open-2020 запланировано на период с 24 августа по 13 сентября.
Напомним, в Германии снимут фильм о Беккера.
Источник: champion.com.ua