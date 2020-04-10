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Теннис

US Open может состояться без зрителей

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Через пандемию коронавирус US Open может не состояться в запланированные даты

#US Open

Источник – rbc.иа.

Организаторы Открытого чемпионата США по теннису, несмотря на ситуацию с пандемией коронавирус, надеются организовать турнир.

Об этом пишет The Telegraph.

Руководство турнира рассматривает вариант, когда матчи пройдут без зрителей на трибунах, их могут перенести на декабрь.

US Open-2020 запланировано на период с 24 августа по 13 сентября.

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Напомним, в Германии снимут фильм о Беккера.

Источник: champion.com.ua
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