US Open может состояться без зрителей

Через пандемию коронавирус US Open может не состояться в запланированные даты

#US Open

Источник – rbc.иа.

Организаторы Открытого чемпионата США по теннису, несмотря на ситуацию с пандемией коронавирус, надеются организовать турнир.

Об этом пишет The Telegraph.

Руководство турнира рассматривает вариант, когда матчи пройдут без зрителей на трибунах, их могут перенести на декабрь.

US Open-2020 запланировано на период с 24 августа по 13 сентября.

Напомним, в Германии снимут фильм о Беккера.