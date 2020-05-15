Белинда Бенчич: “На карантине стараюсь научиться лучше готовить, и это довольно весело”

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В интервью Ализе Лим швейцарка рассказала, где и как проводит вынужденную паузу в сезоне.

“Сейчас я нахожусь в Братиславе со своим парнем. Нам в последний момент удалось улететь вместе со Штатов. Мы живём вдвоём, потому что не были уверены, сможем ли увидеться, если разъедемся по своим домам. Мы делаем всё возможное, чтобы не терять форму во время карантина. Да, мы занимаемся каждый день. В этом и проблема иметь парня фитнес-тренера (смеётся). Я стараюсь поддерживать себя в форме, потому что, если ничего не буду делать, потом всё тело будет болеть.

На данный момент карантинные меры немного ослабили, поэтому мы можем заниматься спортом на улице. Я уже могу играть в теннис. У меня получается это делать два-три раза в неделю, чтобы просто поддерживать свою форму, потому что всё быстро теряется, координация рук и глаз, ну и чтобы мышцы не забывали теннисных движений.

Сейчас на карантине я могу делать вещи, которые мне не удавалось во время выступлений. Мне очень нравится быть дома впервые за долгое время. Я чувствую себя нормальным человеком, у меня обычный распорядок дня. Я стараюсь научиться лучше готовить, и это довольно весело. Конечно, я скучаю по выступлениям, но дома очень хорошо. Через месяц-другой я буду скучать по туру ещё больше”.

Также Белинда поделилась впечатлениями от участия в виртуальном теннисном турнире в конце апреля.

“Идея была замечательной и вообще всё было круто. Во-первых, это было сделано, чтобы болельщики снова смогли увидеть нас играющими в теннис, как мы веселимся, и в целом привлечь внимание к теннису. И, безусловно, чтобы помочь людям, пострадавшим от коронавируса. У нас, участниц турнира был общий чат, там мы согласовывали расписание своих тренировок. Было интересно. Я увидела, что теннисистки в игре действовали так, как настоящие. Например, Кики Бертенс постоянно выполняет резанные удары, Кристина Младенович – косую подачу в первый квадрат или Сорана Кырстя выбивает всё де**мо из мяча. Извини (смеётся). Кики играла на запредельном уровне и она заслужила победу. У неё, наверное, были дополнительные кнопки на геймпаде. Я не знаю (смеётся)”.

В первой половине сезона-2017 Бенчич перенесла операцию на запястье и смогла вернуться в теннис уже через несколько месяцев, в сентябре, выступая на турнирах ITF и WTA 125k Series и выиграв три титула.

“Я была очень рада своему возвращению, ведь не знала каким оно получится, потому что травмы запястья всегда очень непростые. Я не знала, буду ли теперь играть без какой-либо боли. Я начала играть на турнирах низкого уровня, чтобы посмотреть, как отреагирует моё тело. Я вообще ничего от себе не ожидала.

Прозвучит безумно, но это хорошо, что я получила травму. Я будто перезагрузилась. Я начала получать ещё больше удовольствия от тенниса и стала ценить время на корте. Мне удалось вновь вернуться в Топ-10 рейтинга и я старалась извлечь уроки из ошибок в прошлом, связанных с давлением. Я провела отличный сезон и действительно могу гордиться собой”.

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Фото: Instagram.