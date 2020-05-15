Жена Джоковича: “В марте в 2018 году Новак сказал всей команде, что хочет уйти из тенниса”

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Официально: на Программу поддержки теннисистов собрали 6 миллионов долларов

Елена Джокович вспоминает события двухлетней давности, когда её муж больше не хотел заниматься теннисом.



Новак Джокович и его семья стали героями программы “In Depth” американского журналиста Грэхэма Бенсингера.

“Новак сказал мне, что он уходит. Он проиграл в Майами, это было ужасное поражение (во втором круге от Бенуа Пэра в 2018 году), – рассказывает жена теннисиста Елена. – Он собрал нас всех вместе и сказал, ребята, это все. И я такая… Мол, что? И он сказал, да, так и есть, он попросил своего агента, чтобы он объяснил все спонсорам. Он так и сказал, что не знает, он уходит на полгода, на год или на совсем, просто нужно их спросить, если они хотят поддерживать сотрудничество, то это здорово, если нет, то он просто хочет убедиться, что все в порядке. Мы все плакали и говорили ему: “Что ты делаешь? Сейчас не время”. Это было сумасшествие.

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Мы поехали отдохнуть все вместе. Новак он так устроен, что если он решает не играть, то он не хочет иметь ничего общего с теннисом. Не хочет смотреть, не хочет никакого тенниса. Но я люблю теннис, и я брала детей играть со мной. Через 3-4 дня он пришел посмотреть. Я как раз нашла старую машину, которая подает мячи. Я шутила, что буду с ней играть, потому что у меня нет тренера. Наш сын Стефан бегал собирал мячи, было весело. Это была не такая тренировка, к которой привык Новак. Для него уже все слишком серьезно, слишком много борьбы, нет этого веселья. А он просто хочет наслаждаться и не чувствовать давления. Он увидел, как мы весело проводим время, и он тоже захотел взять ракетку. Он стоял босиком, просто в шортах без футболки и он спросил, можем ли мы дать ему ракетку. А я ответила: “Нет, нельзя, ты ушел из тенниса, так что оставь корт нам”. Конечно, я дразнила его. И тогда Стефан сказал: “Конечно, папа теперь пришла твоя очередь”. Он начал приходить играть с нами и в последний день он уже пришел в форме полностью готовый. Тогда Новак сказал, что позвонит своему тренеру, Марьяну Вайде (с которым расстался в 2017 году), что попросит его вернуться и вновь быть моим тренером.

Думаю, что было дней 10, когда он думал, что не будет играть. Это был тот год, когда он перенес операцию и очень торопился вернуться назад. У него не было терпения и у него не было результатов. Все ему говорили притормозить, но он не хотел этого делать. Даже если у тебя травма, все равно твоя жизнь динамична, потому что ты делаешь все, чтобы восстановиться и поскорее вернуться. Он хотел сделать это всё слишком быстро, но ему это не удавалось, он продолжал падать, и падать, и падать. Так что он, с одной стороны, не умеет проигрывать, но в то же время, умеет, потому что потом он восстанавливается как птица Феникс, которая возрождается. Ему нужно потерять абсолютно все и затем заново строить эту крепость. И это потрясающая крепость”.





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Источник:

grahambensinger.com