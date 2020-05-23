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Костюк и Цуренко рассказали о своей дружбе и выступлении на турнире в Украине

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинские теннисистки провели совместный эфир в Инстаграме, отвечая на вопросы болельщиков.

“Как началась наша дружба? Рассказать вам смешной случай? Я помню, как пришла на корты однажды, – вспоминает Леся Цуренко. – Мне часто рассказывали о том, как Марта классно играет. Ты тогда совсем маленькая была лет 10-11. Я зашла на корт и увидела ребенка, который, скажем так, сильно нервничал (смеется). Этот ребенок немножечко психовал. Но тогда мы не подружились, это точно. Я очень удивилась, подумала про себя: “Интересно-интересно”. Но я сразу заметила твой боевой дух. Это было заметно даже на тренировке, ты бегала за всеми мячами, старалась, кричала. Не у всех детей такой настрой на тренировке. И я подумала, что это так классно”.

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“Мы начали хорошо общаться в Австралии в прошлом году, – вспоминает Марта. – Мы начали понемножку вместе тренироваться. Лучшее наше общее воспоминание – это выступление в паре в Каире”.

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Также теннисисток попросили назвать 3 качества, которые им нравятся друг в друге.

“Если я скажу, что у тебя хороший метаболизм?, – шутит Костюк. – Леся, ты прекрасна, ты хорошо думающий человек и ты постоянно совершенствуешься”.

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“Марта, ты тоже прекрасна, ты смешная и еще ты непредсказуема. Я даже немножко завидую, потому что у меня такого в характере нет”, – призналась Цуренко.

Сейчас Костюк и Цуренко готовятся к выступлению на выставочных соревнованиях в Украине на следующей неделе.

“Мы тренируемся каждый день, уже можем вернуться на корты и наслаждаться теннисом, – рассказывает Леся. – Турнир будет проходить в Ирпене, его будут показывать онлайн. По-прежнему нельзя проводить турниры со зрителями, но мы рады, что хоть какие-то матчи мы можем поиграть в таких условиях, что сможем пообщаться со всеми девчонками”.

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Источник:
instagram.com/kostyukmarta

Фото: Instagram.

Источник: btu.org.ua
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