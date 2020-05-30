Федерация тенниса Италии по-прежнему намерена провести турнир в Риме в сентябре

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Анджело Бинаги дал интервью итальянской прессе.



Глава Федерации тенниса Италии подтвердил журналистам, что они не отказываются от проведения объединенного чемпионата ATP / WTA в Риме в сентябре, о чем в ATP заявляли ранее. Их план перенести турнир на осень остается в силе, пока федерация ожидает новых заявлений от властей по поводу перехода к следующей фазе ослабления ограничительных мер.

Бинаги отметил, что “Internazionali BNL d’Italia” может пройти во второй половине сентября, при этом летом итальянская федерация планирует впервые “за многие годы провести Национальный чемпионат”.

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Источник:

supertennis.tv

Фото: Getty Images.