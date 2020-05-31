Фабио Фоньини обратится за помощью к хирургам из-за проблем с лодыжками

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Вторая ракетка Италии рассказал болельщикам, что ему потребуется артроскопическая операция.



Об этом 11-я ракетка мира сообщил в соцсетях.

“Проблемы с левой лодыжкой у меня были уже 3,5 года и я научился справляться с этим. Затем правая лодыжка давала о себе знать последние 2 года. Я надеялся, что за 2 месяца перерыва из-за карантина эти проблемы пройдут, но я возобновил тренировки и ничего не изменилось. После медицинского обследования и длительных обсуждений с моей командой, я решил, что пройду артроскопическую операцию на каждой лодыжке. Операция пройдет сегодня в Италии. Не могу дождаться, когда снова буду играть! Я знаю, что вы меня поддерживаете! Обнимаю всех вас!”, – написал Фоньини.

Напомним, что итальянец был заявлен в списке участников теннисной лиги Патрика Муратоглу во Франции в следующем месяце.

Wish me luck 🙂💪 pic.twitter.com/1RmAhi6Zhg — Fabio Fognini (@fabiofogna) May 30, 2020

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Фото: Getty Images.