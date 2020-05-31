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Теннис

Фоньини был успешно прооперирован в Италии

Евгений НикитюкНет комментариев
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Фабио Фоньини обратился за помощью к хирургам из-за проблем с лодыжками.

“Операция прошла абсолютно успешно. Это было довольно впечатляюще увидеть, как извлекали фрагменты кости из моей ноги. Я поступил правильно и я счастлив, хоть и немного устал после операции”, – признался теннисист.

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Ожидается, что на восстановление с физиотерапевтом Фоньини понадобится около 6 недель, после чего он сможет вернуться к своим тренировкам для возвращения на корт.

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Источник:
ubitennis.com

Фото: Instagram.

Источник: btu.org.ua
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