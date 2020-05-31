Фоньини был успешно прооперирован в Италии

Новости
Сегодня, 20:30
UTF Ladies Invitational. Цуренко оформила свою третью победу в группе
Сегодня, 19:56
Марианна Закарлюк: "Очень рада, что мы закончили групповой этап"
Сегодня, 19:18
UTF Ladies Invitational. Закарлюк выступит в полуфинале турнира
Сегодня, 18:25
Марта Костюк о двух матчах за день: "Я была не настолько уставшей, насколько я думала, что буду"
Фабио Фоньини обратился за помощью к хирургам из-за проблем с лодыжками.
“Операция прошла абсолютно успешно. Это было довольно впечатляюще увидеть, как извлекали фрагменты кости из моей ноги. Я поступил правильно и я счастлив, хоть и немного устал после операции”, – признался теннисист.
Ожидается, что на восстановление с физиотерапевтом Фоньини понадобится около 6 недель, после чего он сможет вернуться к своим тренировкам для возвращения на корт.
Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!
Помочь
Источник:
ubitennis.com
Фото: Instagram.