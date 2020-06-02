USTA предлагает перенести крупный теннисный турнир из Цинциннати в Нью-Йорк: СМИ

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Американская теннисная ассоциация обратилась к ATP и WTA с предложением о смене локации объединенного турнира.



По информации “The New York Times”, в USTA рассматривают вариант, при котором турнир “Western & Southern Open” (серии ATP Masters 1000 и WTA Premier 5) перенесли бы из Цинциннати в Нью-Йорк. Такое решение в ассоциации видят как возможность провести два крупных турнира в одном месте (31 августа в “Billie Jean King National Tennis Center” должен стартовать Открытый чемпионат США), таким образом, игрокам не нужно будет переезжать из одного штата в другой и это позволит придерживаться мер безопасности (при необходимости пройти тестирование, карантин или соблюсти другие необходимые правила для проведения турнира). Соревнования “Western & Southern Open” в теннисном календаре запланированы на 17-23 августа.

Сообщается, что руководство ATP и WTA получило такое предложение, но пока комментировать публично представители туров его не могут. Организацией “Western & Southern Open” занимаются USTA (мужской турнир) и агентство “Octagon” (женский турнир).

“Чиновники тура заявили, что для этого плана все еще могут быть непреодолимые препятствия, в том числе правила карантина, которые могут потребовать от некоторых спортсменов самоизоляции после прибытия в Соединенные Штаты и снова в Европу после возвращения. Но эти требования могут быть изменены для спортсменов”, – говорится в статье журналиста Кристофера Клэри.

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Источник:

nytimes.com

Фото: Getty Images.