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Теннис

LiveScore Cup. Плишкова выиграла свой стартовый матч против Стрыцовой

Евгений НикитюкНет комментариев
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В столице Чехии стартовал теннисный выставочный турнир среди женщин

Группа А
Каролина Плишкова – Барбора Стрыцова 7:5, 6:1

Чешские теннисистки ранее встречались пять раз на профессиональном уровне: в активе Плишковой четыре победы. Свой второй матч в группе А Каролина проведёт в пятницу, а Барбора – завтра.

Состав группы А: Каролина Плишкова, Барбора Стрыцова, Катержина Синякова.

Сегодня в первом матче группы B сыграют Кристина Плишкова и Тереза Мартинцова. Начало встречи в 19:00 по Киеву.

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Источник: btu.org.ua
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