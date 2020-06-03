LiveScore Cup. Плишкова выиграла свой стартовый матч против Стрыцовой

В столице Чехии стартовал теннисный выставочный турнир среди женщин



Группа А

Каролина Плишкова – Барбора Стрыцова 7:5, 6:1

Чешские теннисистки ранее встречались пять раз на профессиональном уровне: в активе Плишковой четыре победы. Свой второй матч в группе А Каролина проведёт в пятницу, а Барбора – завтра.

Состав группы А: Каролина Плишкова, Барбора Стрыцова, Катержина Синякова.

Сегодня в первом матче группы B сыграют Кристина Плишкова и Тереза Мартинцова. Начало встречи в 19:00 по Киеву.



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