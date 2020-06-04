Донна Векич: “Никто не хочет смотреть пять сетов, если это, например, не финал Уимблдона между Федерером и Надалем”

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Хорватская теннисистка считает, что пятисетовые матчи у мужчин должны проходить только на решающих стадиях турниров



24-я ракетка мира в рамках шоу “Podcast Inkubator” на Youtube затронула тему равенства призовых в теннисе. На турнирах Большого Шлема женщины и мужчины зарабатывают одинаковую сумму денег, однако на турнирах WTA и ATP призовые отличаются.

“Да, эта тема меня беспокоит. Я вхожу в совет игроков WTA, и мы довольно часто это обсуждаем. Но я считаю, что сейчас это пойдёт в положительном направлении, так как думаю, что WTA и ATP объединятся. Слияние поможет с равенством призовых, но всё не так просто”.

Свои слова хорватка объяснила тем, что неоднократно возникают разговоры о том, что, раз мужчины проводят больше времени на корте в связи с пятисетовыми матчами, то они должны больше зарабатывать.

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“Мужчины часто говорят: “Мы играем матчи в пятисетовом формате, почему мы получаем те же самые деньги?”. Но никто не хочет смотреть ваши пять сетов (смеётся). Я понимаю, если это финал Уимблдона, в котором играют Роджер и Рафа. Вот это круто.

Помню, как в прошлом году мой первый матч на US Open был запланирован третьим запуском, а на корт я вышла только в 21:45. Передо мной прошли два затяжных пятисетовых матча. Я тогда уже с ума сходила.

Я думаю, что мужчинам нужно играть пять сетов с четвертьфинала, когда уже действительно начинается самое интересное. Все говорят, что пятисетовые матчи незаменимы, но я так не считаю”.

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Источник:

www.essentiallysports.com

Фото: Getty Images.