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Теннис

Никита Маштаков: “Сегодняшний матч был больше как тренировочный”

Евгений НикитюкНет комментариев
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“Сегодняшний матч ничего не решал для меня, я уже занял первое место в группе. Это был больше тренировочный матч, чтобы больше почувствовать те вещи, которые у меня сейчас меньше всего получаются. Но все равно я сегодня не особо доволен своей игрой”.

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Полное послематчевое интервью теннисиста смотрите в видеосюжете.

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Источник:
facebook.com/UkrainianTennisFederation

Источник: btu.org.ua
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