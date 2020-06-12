Никита Маштаков: “Сегодняшний матч был больше как тренировочный”

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Украинский теннисист прокомментировал свою победу в третьем раунде группового этапа на корте в Ирпене.



“Сегодняшний матч ничего не решал для меня, я уже занял первое место в группе. Это был больше тренировочный матч, чтобы больше почувствовать те вещи, которые у меня сейчас меньше всего получаются. Но все равно я сегодня не особо доволен своей игрой”.

Полное послематчевое интервью теннисиста смотрите в видеосюжете.

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Источник:

facebook.com/UkrainianTennisFederation