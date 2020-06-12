Никита Маштаков: “Сегодняшний матч был больше как тренировочный”

Новости
Вчера, 18:06
UTF Gentlemen Invitational. Девятьяров выиграл заключительный матч группового этапа
Вчера, 16:31
UTF Gentlemen Invitational. Маштаков выиграл свой третий матч в группе
Вчера, 14:49
UTF Gentlemen Invitational. Белинский за два часа обыграл Приходько
Вчера, 12:32
UTF Gentlemen Invitational. Крутых одержал победу в матче против Манафова
Украинский теннисист прокомментировал свою победу в третьем раунде группового этапа на корте в Ирпене.
“Сегодняшний матч ничего не решал для меня, я уже занял первое место в группе. Это был больше тренировочный матч, чтобы больше почувствовать те вещи, которые у меня сейчас меньше всего получаются. Но все равно я сегодня не особо доволен своей игрой”.
Полное послематчевое интервью теннисиста смотрите в видеосюжете.
Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!
Помочь
Источник:
facebook.com/UkrainianTennisFederation