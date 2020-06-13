Сергей Стаховский: “Именно такого в наших отношениях с женой еще не случалось”

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Первая ракетка Украины в интервью рассказывает о семейной жизни в условиях изоляции в Венгрии.



– Насколько тяжело ты переносил изоляцию? Ведь ты сам всегда характеризовал себя как экстремального холерика. В таком случае изоляция для тебя должна стать достаточно травматичным опытом, ведь для темпераментных людей быть запертыми в четырех стенах – невыносимо.

– Да, когда я был моложе, то мог себе позволить быть экстремальным холериком. Но когда ты отец троих детей, и они с тобой сутками сидят на карантине дома, то энергия заканчивается очень быстро.

И мы не были заперты в четырех стенах – на территории нашего дома есть закрытая площадка, где мы постоянно играли с детьми в баскетбол, футбол и теннис.

Поэтому вопрос “а куда нам еще девать свою неуемную энергию” не стоял вовсе – в конце каждого дня мы все просто валились с ног от усталости. В 11 вечера бывший экстремальный холерик засыпал прямо с детьми в постели, читая им сказки.

– Во время карантина люди, запертые в своих квартирах, были вынуждены круглосуточно взаимодействовать со своими вторыми половинами и детьми. Для многих это оказалось довольно трудным опытом. У вас в семье тоже стали возникать конфликты из-за отсутствия личного пространства?

– Ты знаешь, нам с женой было даже интересно – удастся без конфликтов просидеть вместе с детьми в течение трех месяцев.

То есть, именно такого в наших отношениях никогда не случалось – я постоянно ездил то на тренировку, то на соревнования, более чем на три недели никогда не оставался дома.

И когда начался карантин, мы с женой были очень удивлены, что даже каких-то маленьких ссор в доме не возникало! Более того – через месяц карантина мы с женой вдруг обнаружили, что у нас друг к другу вообще нет никаких претензий.

Это было что-то новенькое! (Смеется)

На самом деле мне очень повезло и с женой, и с детьми, и с родителями. У нас большая семья, но все поддерживают друг друга. И это очень круто! А дети вообще были очень рады такому карантина – папа каждое утро и вечер дома!

– А как часто и по каким причинам ты нарушал карантин?

– Я нарушал карантин чисто ради тренировок: трижды в неделю – теннис и трижды – физическая подготовка. Занимался в маленькой группе, соблюдая дистанцию.

Сдавал каждый четвертый день тесты на коронавирус, чтобы ни у кого не возникало вопросов. Ну и в магазины, конечно, ездил.

– Чему тебя научила вся эта ситуация с пандемией? Какие выводы ты сделал?

– Я понял, что наша жизнь очень хрупкая. И самое важное в жизни – это твоя семья, твои близкие. Даже карьера – это лишь бонус к гораздо более важным вещам. И еще…

Еще я понял, что реальную цену деньгам мы увидим именно сейчас, потому что кризис не обойдет стороной никого из нас. И это будет очень тяжелый период.



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Источник:

sos.pravda.com.ua

Фото: Instagram.