Тим и Берреттини обеспечили себе места в полуфинале на турнире в Австрии

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Elle Spirit Open. Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира
Известны имена двоих полуфиналистов на соревнованиях “Thiem’s 7”.
Thiem’s 7
Австрия • 7-11 июля • мужской турнир •
По итогам двух раундов турнира на групповом этапе выход в полуфинал себе обеспечили Доминик Тим и Маттео Берреттини. Оба теннисиста выиграли две встречи в своих квартетах.
Первый раунд – IFA
А. Рублев – Я. Леннард-Штруфф 3-6, 6-4, 15-13
Д. Тим – К. Рууд 7-5, 7-6(4)
Первый раунд – SOCCERCOIN
М. Берреттини – Д. Новак 7-6(6), 6-3
Р. Баутиста-Агут – К. Хачанов 6-4, 6-3
Второй раунд – IFA
Я-Л. Штруфф – К. Рууд 6-4, 6-4
Д. Тим – А. Рублев 7-5, 6-4
Второй раунд – SOCCERCOIN
М. Берреттини – Р. Баутиста-Агут 6-4, 6-3
Д. Новак – К. Хачанов 6-1, 6-4
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Фото: Brigitte Urban.