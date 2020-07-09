Тим и Берреттини обеспечили себе места в полуфинале на турнире в Австрии

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Известны имена двоих полуфиналистов на соревнованиях “Thiem’s 7”.



Thiem’s 7

Австрия • 7-11 июля • мужской турнир •

По итогам двух раундов турнира на групповом этапе выход в полуфинал себе обеспечили Доминик Тим и Маттео Берреттини. Оба теннисиста выиграли две встречи в своих квартетах.

Первый раунд – IFA

А. Рублев – Я. Леннард-Штруфф 3-6, 6-4, 15-13

Д. Тим – К. Рууд 7-5, 7-6(4)

Первый раунд – SOCCERCOIN

М. Берреттини – Д. Новак 7-6(6), 6-3

Р. Баутиста-Агут – К. Хачанов 6-4, 6-3

Второй раунд – IFA

Я-Л. Штруфф – К. Рууд 6-4, 6-4

Д. Тим – А. Рублев 7-5, 6-4

Второй раунд – SOCCERCOIN

М. Берреттини – Р. Баутиста-Агут 6-4, 6-3

Д. Новак – К. Хачанов 6-1, 6-4











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Фото: Brigitte Urban.