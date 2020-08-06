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Теннис

Катарина Завацкая оформила победу в заключительный день мини-турнира во Франции

Евгений НикитюкНет комментариев
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В последний день на мини-турнире на юге Франции Катарина Завацкая нанесла поражение француженке Манон Арканьоли (WTA 624): 3-6, 6-4, 10-7.

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В рамках 20-го розыгрыша соревнований Завацкая проиграла 2 первых матча. Сегодня в финале турнира сыграют Кароль Монне (WTA 539) и Лоли Жанжан (WTA 1152).

Напомним, что ранее Катарина Завацкая уже выступала на кортах во Франции на турнирах этой серии. Соревнования проходят в формате 3-дневных турниров, в каждом из которых играют по 8 молодых теннисистов. В рамках одного такого мини-турнира проводятся также матчи за 5-8 и 3-4 места.

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Фото: Tashkent Open.

Источник: btu.org.ua
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