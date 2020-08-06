Катарина Завацкая оформила победу в заключительный день мини-турнира во Франции

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Вчера, 19:08
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04.08.20 12:43
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03.08.20 22:02
Элина Свитолина заявилась на US Open в последний момент
Украинка выиграла поединок в третий день соревнований “European Men’s and Women’s Pro Tennis Series”.
В последний день на мини-турнире на юге Франции Катарина Завацкая нанесла поражение француженке Манон Арканьоли (WTA 624): 3-6, 6-4, 10-7.
В рамках 20-го розыгрыша соревнований Завацкая проиграла 2 первых матча. Сегодня в финале турнира сыграют Кароль Монне (WTA 539) и Лоли Жанжан (WTA 1152).
Напомним, что ранее Катарина Завацкая уже выступала на кортах во Франции на турнирах этой серии. Соревнования проходят в формате 3-дневных турниров, в каждом из которых играют по 8 молодых теннисистов. В рамках одного такого мини-турнира проводятся также матчи за 5-8 и 3-4 места.
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Фото: Tashkent Open.